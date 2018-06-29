Руденя: Дементьев останется символом легендарной эпохи в культуре России

ТВЕРЬ, 29 июн — РИА Новости. Один из самых известных отечественных поэтов второй половины XX века Андрей Дементьев навсегда останется для многих поколений символом легендарной эпохи в отечественной культуре, автором произведений, которые являются народным достоянием России, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии СССР, Почётный гражданин Тверской области и города Твери Андрей Дементьев ушёл из жизни 26 июня в возрасте 89 лет Церемония прощания с поэтом проходит в Концертном зале имени П. И. Чайковского Москве. В траурных мероприятиях принимает участие делегация Тверской области — губернатор, члены областного правительства, руководство и депутаты Заксобрания области, Ассоциации тверских землячеств, представители общественных организаций, те, кто лично знал и работал с Андреем Дементьевым.

"Андрей Дементьев всегда был родным человеком для Тверской области, здесь он родился, вырос, провел свою молодость. В каждый свой день рождения Андрей Дмитриевич делал подарок для жителей Твери, проводил мероприятия с участием звезд всероссийского уровня. Мы уверены, что родные и друзья Андрея Дементьева будут продолжать эту традицию", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени.

В Твери у Дома поэзии организована прямая видеотрансляция церемонии прощания с поэтом.

В пресс-службе облправительства напомнили, что по инициативе Дементьева в 2013 году в Твери был открыт первый в стране Дом поэзии. На его базе проводятся Всероссийский слёт молодых поэтов "Зелёный листок" и множество других культурных событий, которые собирают известных писателей, поэтов, художников.

Дементьев родился 16 июля 1928 года в Твери. После окончания школы учился в Калининском пединституте, в Литературном институте имени А.М. Горького в Москве. Как поэт дебютировал в 1948 году в калининском альманахе "Родной край" и газете "Пролетарская правда". Работал в газетах "Калининская правда" (1953-1955 годы) и "Смена" (1955-1958 годы). Впоследствии — в Москве в издательстве "Молодая Гвардия".

На протяжении 12 лет, с 1981 по 1992 год он был главным редактором знаменитого литературно-художественного журнала "Юность". С конца 1980-х годов был ведущим ряда популярных передач на телевидении и радио. Дементьев — автор более 50 поэтических сборников и текстов множества песен, среди которых "Лебединая верность", "Аленушка", "Отчий дом", "Баллада о матери", "Яблоки на снегу". Его песни исполняли Людмила Зыкина, Карел Готт, Владимир Мигуля, Валентина Толкунова, Бисер Киров, Валерий Леонтьев, София Ротару, Яак Йоала и другие.

Другие новости региона читайте здесь >>