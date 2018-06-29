Владивосток готов к строительству музейно-культурного комплекса

ВЛАДИВОСТОК, 29 июн — РИА Новости. Владивосток хорошо подготовился и фактически выходит на стройку культурного комплекса, поручение о создании которого дал президент РФ Владимир Путин, сообщила журналистам во Владивостоке вице-премьер Ольга Голодец.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил создать в регионах культурно-образовательные и музейные комплексы, которые бы включали в себя концертные залы, творческие школы и выставочные пространства, где ведущие музеи страны смогут разворачивать свои экспозиции. Первый такой проект будет реализован во Владивостоке, сказал Путин. По данным администрации Приморья, в состав комплекса во Владивостоке войдут филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного музея искусств народов Востока.

"Сегодня мы рассматривали центральный вопрос — это создание культурно-театрального и музейного комплекса во Владивостоке… Территория отлично подготовилась. Мы определились с землей, это (улица) Аксаковская, бывшее здание ДВФУ. И вторая территория — на острове Русский, земля, пограничная с ДВФУ. Она даст дополнительное развитие самой территории. Речь шла о том, что будет возведено новое хореографическое училище, новые возможности для музыкального образования, будет среднеспециальное и высшее образование на территории Владивостока", — сказала Голодец.

По ее словам, создадут новый филармонический зал и филиал музейного комплекса.

"На острове Русский будет расположено хореографическое училище. Здесь будет сосредоточен городок для проживания сотрудников всего театрального и художественно-музейного комплекса. На вершине будет расположен музейный комплекс и филармонический зал, там же мы планируем высшие курсы музыкального искусства", — отметила Голодец, добавив, что это будут частные инвестиции.

"В совещании приняли участие представители Эрмитажа, Третьяковской галереи, Мариинского театра, мы обсудили все параметры, выходим фактически на стройку. Мне кажется, это будет знаменательно и очень важно для региона. Потому что Владивосток — восточные ворота России, и здесь такое мощное культурное присутствие, которое уже обозначено", — добавила Голодец.

Она отметила, что уровень детей, которые сегодня учатся в филиале академии имени Ваганова, очень высокий, очень серьёзный вклад делает приморская сцена Мариинки.