Скончался известный американский фантаст Харлан Эллисон

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Известный американский писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался на 85-м году жизни, сообщает газета Los Angeles Times.

Как сообщила голливудский агент Эллисона, писатель скончался в ночь на четверг во сне в своем доме в Лос-Анджелесе.

Эллисон — один из лидеров "новой волны" американских авторов, пришедших в фантастику в 1960-х годах. Он считался мастером короткой прозы.

Среди наиболее известных произведений Эллисона повесть "Парень и его пёс" о приключениях главного героя в постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну. В 1974 году повесть была экранизирована.

Другой знаменитый рассказ писателя "У меня нет рта, но я должен кричать" о суперкомпьютере, уничтожившем почти все человечество, был удостоен престижной премии "Хьюго".