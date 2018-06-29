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Культура

Панки, байкеры, модники: чем "фальшаки" отличаются от настоящих неформалов

(обновлено: 08:02 29.06.2018)
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© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь ГавриловДвое. Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1990-еДвое. Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1990-е
© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Съемки фильма "Асса", панки на московских улицах, фанатки на концерте Modern Talking — неформалы советских времен запечатлены фотографом Игорем Гавриловым. Его работы выставлены сейчас в Музее Москвы.

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РИА Новости узнало, чем отличалась молодежь 1970-х от нынешней и как субкультура превращалась в моду.

Игорь Гаврилов фотографировал горожан на протяжении нескольких десятилетий. "Я снимал жизнь страны, фиксировал все вокруг и старался делать это как можно правдивее". На его снимках, представленных в рамках проекта "Молодежные "униформы" Москвы", — самые разные лица ушедшей эпохи.

"Сегодня толпа на улице, безусловно, доброжелательнее, радушнее, — отмечает фотограф. — Мы не приобрели этой американской привычки постоянно улыбаться, но меня очень радует, что я вижу веселых молодых людей, у них добрые и открытые лица. А раньше лица были обреченные, озабоченные, смурные. Постоянно нужно было что-то доставать и добывать. Это сейчас можно пойти и все купить, а тогда приходилось все доставать: от колбасы до кирпичей для дачи".

© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов"Стильная парочка". Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, конец 1980-х
© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов
"Стильная парочка". Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, конец 1980-х

"Сама по себе вещь ничего не говорит, без человека — это руина, напоминающая о каком-то событии, — считает директор Музея Москвы Алина Сапрыкина. — На выставке важно было передать дух, а на это способен либо хороший фотограф, либо хороший художник. Поэтому, чтобы представить субкультуры недавнего прошлого, мы выбрали Игоря Гаврилова и пригласили к сотрудничеству 17 молодых художников".

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Без субкультур нельзя представить городскую жизнь. "Это кровь города, живая питательная среда, которая нужна, чтобы в нем было интересно", — уверена куратор выставки Евгения Кикодзе. — Сегодня субкультуры есть, но не так заметны".

"Во-первых, общение ушло с улиц в социальные сети. Проявлять себя на улицах так, чтобы издалека было заметно, кто ты такой, уже неактуально. С другой стороны, субкультуры ярки и соблазнительны, и мода, которая, как и дизайн, часто заимствует идеи у искусства, начала воровать. Возникли "фальшаки". Например, идет человек в шипах и клепках, а он никакой не рокер, просто после работы в офисе надел яркую модную одежду и стал рокером на один вечер", — говорит куратор выставки.

© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов"Байкеры 70-х". Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1977
© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов
"Байкеры 70-х". Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1977

Игорь Гаврилов и сам когда-то был неформалом: "Так получилось, в молодости был хиппи. Все эти движения объединяет протест, который будет всегда и везде, даже в самой благополучной стране".

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За каждым из представленных на выставке 70 снимков своя история.

"Байкеров я снимал всего два раза в жизни, но остались приятные впечатления, — вспоминает Гаврилов. — Около МХАТа имени Горького я с ними протусил два-три дня. Даже съездил на мотоцикле в Шереметьево-2, в кафе — тогда было принято гонять туда поесть. Они были совсем не агрессивные, смешные".

"И Жабер, лидер московских панков, тоже не был агрессивным, — продолжает фотограф. — Выглядел забавно, весь обвешан чем-то. А однажды я посадил к себе в машину двух панкушек. Так из автомобилей, которые ехали рядом, высовывались, чтобы их рассмотреть. Эти "ирокезки" были очень заметны, все видели их прически, обращали внимание".

© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов"На концерте группы "Модерн Токинг". Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1986
© Фото : предоставлено Музеем Москвы/Игорь Гаврилов
"На концерте группы "Модерн Токинг". Фотограф Игорь Гаврилов. Москва, 1986

Во многом принадлежность к субкультуре определяла та музыка, которую слушали молодые люди. В конце 1980-х в СССР буквально отовсюду звучали песни дуэта из Германии Modern Talking. Когда группа впервые приехала в Москву, Игорь Гаврилов отправился снимать на концерт.

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Он вспоминает, как счастлива была публика уже только потому, что музыканты посетили Союз с гастролями. Группа банальная, но все фанатки были влюблены в музыкантов, рассказывает Гаврилов. Момент "абсолютного счастья" запечатлен на одном из снимков.

И еще одно знаковое событие той эпохи. Фильм "Асса" и финальная сцена на концерте группы "Кино". "Соловьев снимал этот эпизод в Зеленом театре парка Горького, — объясняет фотограф. — Московских неформалов смогли оповестить, и они собрались на съемку. Тогда я и сделал кадр "Двое" (заглавное фото статьи. — Прим. ред.).

Специальные "прикиды" доставали особым образом. "Это не было обычной одеждой в те годы, такие ребята сильно выделялись из серой массы, — уточняет Гаврилов. — Этакие стиляги тех лет".

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