На сцене липецкого драмтеатра выступит музыкальный театр Республики Крым

ЛИПЕЦК, 27 июн — РИА Новости. Рок-оперу "Орфей и Эвридика" и другие свои лучшие постановки покажет в Липецке в рамках программы "Большие гастроли" министерства культуры РФ музыкальный театр Республики Крым, сообщает пресс-служба администрации региона.

Спектакли проходят с 26 по 29 июня на сцене Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого.

В свою очередь, с 7 по 10 июня в Симферополе прошли гастроли Липецкого академического театра драмы им. Л. Н. Толстого, где были представлены четыре спектакля: "Квадратура круга", "Шикарная свадьба", "Полковник-птица" и "Старомодная комедия".

"Обменные гастроли становятся возможностью сформировать единое культурное пространство двух регионов, обменяться творческим опытом. У нас большое поле для сотрудничества по разным направлениям — в применении инновационных технологий управления и производства, в здравоохранении, социальной и культурной сферах", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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