Худрук Малого театра назвал Дементьева блестящим поэтом и хорошим человеком

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин назвал Андрея Дементьева блестящим поэтом и очень хорошим человеком

Дементьев скончался во вторник на 90-м году жизни после тяжелой болезни.

"Я был знаком с Андреем Дементьевым. К сожалению, у нас не получилось с ним вместе поработать, но, как и все, я читал и любил его стихи. Андрей Дементьев был блестящим поэтом и очень хорошим человеком. Грустно, что настало время, когда уходят такие большие люди — крупные личности, истинные таланты", — сказал Соломин РИА Новости.