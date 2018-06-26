Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным поэта Дементьева

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким российского поэта Андрея Дементьева, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник стало известно, что советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался на 90-м году жизни, об этом сообщила РИА Новости его жена Анна Пугач.

"Сегодня поступила новость о том, что скончался Андрей Дементьев. Президент Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким. Поэт, которого так любят в России", — сказал журналистам Песков.