Гурцкая назвала смерть поэта Дементьева величайшей потерей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Смерть поэта Андрея Дементьева является величайшей потерей, но его стихи продолжат жить, заявила глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства, певица Диана Гурцкая.

Ранее сообщалось, что известный советский и российский поэт Андрей Дементьев скончался в Москве на 90-м году жизни, об этом РИА Новости сообщила жена поэта Анна Пугач.

"Это величайшая потеря. Андрей Дмитриевич был настоящим русским интеллигентом, продолжателем лучших традиций отечественной поэтической культуры. Необыкновенно светлый и теплый человек в личном общении, яркий и живой, который всегда мог поддержать и одобрить. Я искренне скорблю и выражаю соболезнования его супруге и всем родным и близким. Истинно, что поэты не умирают, ведь живут их стихи", — заявила Гурцкая РИА Новости.

Она добавила, что в ее репертуаре есть песня на стихи Дементьева — "Спасибо за то, что ты есть", поэтому она хотела бы сказать самому поэту: "Спасибо, что Вы есть. Теперь в веках".