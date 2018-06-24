Советник президента назвал Льва Толстого самым читаемым автором в мире

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Лев Толстой по своему влиянию и современности звучания сегодня является самым читаемым и востребованным автором в мире, сказал РИА Новости советник президента РФ по культуре Владимир Толстой, комментируя включение романа писателя "Анна Каренина" в тройку лучших книг всех времен по версии The Daily Telegraph.

Роман Льва Толстого "Анна Каренина" стал третьим в списке лучших книг всех времен по версии The Daily Telegraph, первое место досталось роману "Миддлмарч" британской писательницы Джордж Эллиот, второе — у "Моби Дика" американского писателя Германа Мелвилла.

"Должен признаться, что "Анна Каренина" — мой любимый роман, я его предпочитаю роману "Война и мир", который тоже бесспорно высоко ценю и люблю. С моей точки зрения, это два лучших произведениях в мировой литературе — "Анна Каренина", "Война и мир", а дальше — "Братья Карамазовы", а потом уже "Миддлмарч" и "Моби Дик", — сказал советник президента.

Он отметил, что "Моби Дик" — "потрясающее произведение".

"Но по влиянию и по современности звучания, на мой взгляд, Толстой сейчас действительно самый востребованный и читаемый автор в мире", — добавил собеседник агентства.