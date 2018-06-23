Умер один из основателей американской группы Pantera

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Барабанщик и один из основателей американской грув-метал-группы Pantera Винни Пол Эбботт скончался в ночь на субботу на 54-м году жизни, сообщается в официальном Facebook группы.

"Скончался Винсент Пол Эбботт, известный также как Винни Пол… Никакие подробности пока не доступны. Семья просит вас проявить уважение к частной жизни в данной ситуации", — говорится в сообщении.

Группа Pantera была основана школьными друзьями в 1981 году. В первый состав вошли Винни Пол Эбботт и его младший брат Даррелл Эбботт, а также Томми Брэдфорд, Терри Глэйз и Донни Харт. За всю карьеру группа выпустила девять студийных альбомов, продала более 40 миллионов копий пластинок и четыре раза номинировалась на премию "Грэмми".

В 2003 году Pantera распалась, и братья Эбботт создали новый коллектив под названием Damageplan. В 2006 году Винни Пол сформировал "супергруппу" Hellyeah, которая до настоящего момента выпустила пять студийных альбомов.