Ансамбль Александрова выступит в Сербии и Болгарии до конца июня

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова выступит в Сербии и Болгарии, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
"В период с 23 по 30 июня состоятся гастроли Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова в Сербии и Болгарии", — сказали в Минобороны.
По информации военного ведомства, 23 июня "александровцы" выступят на центральной площади Белграда имени Святого Саввы.
"Концерт ансамбля будет проходить в рамках мероприятий, посвященных главному национальному празднику Сербии — Видовдан. Ожидается, что выступление всемирно известного коллектива посетят более 25 тысяч зрителей", — рассказали в министерстве.
"Также программой пребывания артистов из России в столице Сербии предусмотрена встреча с президентом страны Александром Вучичем", — подчеркнули в оборонном ведомстве.
Также четыре концерта запланированы в Болгарии — 26 июня в Варне, 27 июня в Бургасе, 28 июня в Пловдиве, завершатся гастроли в Софии 29 июня.
"В специально подготовленной к выезду за рубеж программе — самые известные военные и народные песни, танцевальные номера, музыкальные композиции на сербском и болгарском языках: "Тамо далеко", "Моя Болгария" и "Христе Боже" в исполнении хора a cappella", — добавили в министерстве.