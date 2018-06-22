Ансамбль Александрова выступит в Сербии и Болгарии до конца июня

Солист Константин Игнатьев во время выступления нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

Солист Константин Игнатьев во время выступления нового состава ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Алек­санд­ро­ва в Центральном академическом театре Российской армии в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова выступит в Сербии и Болгарии, сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"В период с 23 по 30 июня состоятся гастроли Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова в Сербии и Болгарии", — сказали в Минобороны.

По информации военного ведомства, 23 июня "александровцы" выступят на центральной площади Белграда имени Святого Саввы.

"Концерт ансамбля будет проходить в рамках мероприятий, посвященных главному национальному празднику Сербии — Видовдан. Ожидается, что выступление всемирно известного коллектива посетят более 25 тысяч зрителей", — рассказали в министерстве.

"Также программой пребывания артистов из России в столице Сербии предусмотрена встреча с президентом страны Александром Вучичем", — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Также четыре концерта запланированы в Болгарии — 26 июня в Варне, 27 июня в Бургасе, 28 июня в Пловдиве, завершатся гастроли в Софии 29 июня.

"В специально подготовленной к выезду за рубеж программе — самые известные военные и народные песни, танцевальные номера, музыкальные композиции на сербском и болгарском языках: "Тамо далеко", "Моя Болгария" и "Христе Боже" в исполнении хора a cappella", — добавили в министерстве.