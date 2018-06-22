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Культура

Выходные в Москве: проект "Генеральная репетиция" и фильм про Ван Гога

15:3622.06.2018
(обновлено: 15:51 22.06.2018)
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© Fotolia / nyulЗрители в кинотеатре. Архивное фотоЗрители в кинотеатре. Архивное фото
© Fotolia / nyul

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Второй акт проекта "Генеральная репетиция" в Московском музее современного искусства, концерты Ильи Бешевли, Шуры и группы "Сегодня ночью" и показы фильма "Ван Гог: золото и лазурь" пройдут в Москве в эти выходные.

Еврейский музей и центр толерантности. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Выставки

Фонд V-A-C и Московский музей современного искусства начинают второй акт проекта "Генеральная репетиция". Приглашенным автором стал австрийский философ Армен Аванесян. Как отмечают в музее, Аванесян поставил себе задачу исследовать ключевые вопросы философии завтрашнего дня, в том числе, о метафизике, времени, форме и материи, смерти, политике. В 11 залах музея произведения искусства образуют сцены, которые ставят под сомнение традиционные понятия, сформировавшие западное мышление, с точки зрения настоящего.

Как отмечает художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда, в основе подхода Аванесяна лежит гипотеза о спекулятивной реорганизации времени (время проистекает из будущего, то есть будущее предшествует настоящему и определяет его). "Эта установка дает возможность управлять реальностью из настоящего. Теория Аванесяна опирается на вымыслы и фантазии о сценариях будущего – таким же образом стали мыслить и художники в самых разных дисциплинах в последние 10 лет", — добавил он.

Одновременно с открытием экспозиции стартует онлайн-проект "Снова больше историй". В нем произведения искусства, документация перформансов, различные тексты и видеоролики, сопровождающие "Генеральную репетицию", позволят выстраивать собственный маршрут погружения в проект и вносить в него свои интерпретации. Таким образом, каждый желающий сможет попробовать себя в качестве приглашенного сценариста "Генеральной репетиции".

Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДокументальная выставка "Между небом и землей" рассказывает о проектировании и строительстве павильона "Космос", его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Документальная выставка "Между небом и землей" рассказывает о проектировании и строительстве павильона "Космос", его экспозициях разных времен, а также о комплексной научной реставрации, которая завершилась в этом году.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкНесколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых стали впервые доступны для широкой публики, знакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с историей легендарного здания.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Несколько сотен уникальных фотографий, рисунков, чертежей, многие из которых стали впервые доступны для широкой публики, знакомят гостей центра "Космонавтика и авиация" с историей легендарного здания.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловИсторик и куратор выставки "Между небом и землей" Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке.Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Историк и куратор выставки "Между небом и землей" Павел Нефедов проводит экскурсию по выставке.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанк"Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.Историк и куратор выставки Между небом и землей Павел Нефедов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
"Вся история павильона — это постоянные перепады от приземленных забот к чудесной мечте — и обратно. Каждый рисунок, фотография или текстовый фрагмент на этой выставке рассказывают свою особую историю", — рассказывает куратор выставки, исследователь и историк ВДНХ Павел Нефедов.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВыставка представляет посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона "Космос", а также рассказывает об изменениях, связанных с назначением самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Выставка представляет посетителям малоизвестные факты, связанные с проектированием и строительством павильона "Космос", а также рассказывает об изменениях, связанных с назначением самого павильона и его экспозиций в разные периоды истории страны.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкВыставка рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в создании павильона.Посетитель на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Выставка рассказывает о личностях и судьбах архитекторов и художников, принимавших участие в создании павильона.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОткрытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДля экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего фотоархива.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Для экспозиции об истории павильона "Космос" медиагруппа "Россия сегодня" отобрала лучшие кадры из своего фотоархива.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМультимедийный спецпроект МИА "Россия сегодня" об истории павильона "Космос".Мультимедийный спецпроект РИА Новости (МИА Россия сегодня) об истории Павильона Космос
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Мультимедийный спецпроект МИА "Россия сегодня" об истории павильона "Космос".
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетитель на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Посетитель на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОткрытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловОткрытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.Открытие выставки Между небом и землей на ВДНХ
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Открытие выставки "Между небом и землей" на ВДНХ.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкПосетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.Посетители на выставке Между небом и землей на ВДНХ в Москве. 20 июня 2018
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Посетители на выставке "Между небом и землей" на ВДНХ в Москве.
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Концерты

Участники открытия выставки Розовый вальс в Никитском ботаническом саду в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Никитском ботаническом саду пройдет бал
В субботу в Зеленом театре ВДНХ на сцене на воде пройдет концерт Ильи Бешевли в рамках программы "Неоклассики". "Музыка Ильи находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, она наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом. Композиции Бешевли отличает новаторский подход и легкость восприятия, именно поэтому они часто звучат в кино", — рассказывают организаторы.

Также в субботу в клубе Глав Club пройдет концерт Александра Медведева, более известного под псевдонимом Shura. Он прославился в конце 90-х с выходом изобиловавших шлягерами альбомов "Shura" и "Shura 2". Одной из его главных песен стала "Отшумели летние дожди", которой в этом году исполняется 20 лет.

В воскресенье в клубе "Шестнадцать тонн" выступит группа "Сегодня ночью". "Строгая романтика Петербурга, вдумчивые откровения, и конечно, помимо новых композиций на концерте прозвучат и "те самые" песни – "Кофе и сигареты" и "Не удержаться", которые заставят многих вернуться в недалекое прошлое и вспомнить, о чем они мечтали, грустили и кого любили 18 лет тому назад", — рассказали в клубе.

Кино

Проекция логотипа чемпионата мира 2018 по футболу на фасаде Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Футбол и не только: что посмотреть в Москве во время ЧМ-2018
Режиссер Джованни Пискалья в своем документальном фильме "Ван Гог: золото и лазурь" попытался представить новый взгляд на одного из самых известных художников в истории мировой живописи. Сообщается, что картина состоялась благодаря наследию частного коллекционера Ван Гога — Хелен Крёллер-Мюллер, которая в начале XX века приобрела свыше 300 его работ. "Ван Гог: Золото и лазурь" рассказывает историю о духовной связи между этими двумя людьми, которые ни разу не встречались в жизни, но разделяли общую тягу к искусству и оставили после себя длинную переписку.

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Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
22 июня 18:00
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