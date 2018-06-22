Выходные в Москве: проект "Генеральная репетиция" и фильм про Ван Гога

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Второй акт проекта "Генеральная репетиция" в Московском музее современного искусства, концерты Ильи Бешевли, Шуры и группы "Сегодня ночью" и показы фильма "Ван Гог: золото и лазурь" пройдут в Москве в эти выходные.

Выставки

Фонд V-A-C и Московский музей современного искусства начинают второй акт проекта "Генеральная репетиция". Приглашенным автором стал австрийский философ Армен Аванесян. Как отмечают в музее, Аванесян поставил себе задачу исследовать ключевые вопросы философии завтрашнего дня, в том числе, о метафизике, времени, форме и материи, смерти, политике. В 11 залах музея произведения искусства образуют сцены, которые ставят под сомнение традиционные понятия, сформировавшие западное мышление, с точки зрения настоящего.

Как отмечает художественный директор фонда V-A-C Франческо Манакорда, в основе подхода Аванесяна лежит гипотеза о спекулятивной реорганизации времени (время проистекает из будущего, то есть будущее предшествует настоящему и определяет его). "Эта установка дает возможность управлять реальностью из настоящего. Теория Аванесяна опирается на вымыслы и фантазии о сценариях будущего – таким же образом стали мыслить и художники в самых разных дисциплинах в последние 10 лет", — добавил он.

Одновременно с открытием экспозиции стартует онлайн-проект "Снова больше историй". В нем произведения искусства, документация перформансов, различные тексты и видеоролики, сопровождающие "Генеральную репетицию", позволят выстраивать собственный маршрут погружения в проект и вносить в него свои интерпретации. Таким образом, каждый желающий сможет попробовать себя в качестве приглашенного сценариста "Генеральной репетиции".

Концерты

В субботу в Зеленом театре ВДНХ на сцене на воде пройдет концерт Ильи Бешевли в рамках программы "Неоклассики". "Музыка Ильи находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, она наполнена экспрессией и драмой, легкостью и романтизмом. Композиции Бешевли отличает новаторский подход и легкость восприятия, именно поэтому они часто звучат в кино", — рассказывают организаторы.

Также в субботу в клубе Глав Club пройдет концерт Александра Медведева, более известного под псевдонимом Shura. Он прославился в конце 90-х с выходом изобиловавших шлягерами альбомов "Shura" и "Shura 2". Одной из его главных песен стала "Отшумели летние дожди", которой в этом году исполняется 20 лет.

В воскресенье в клубе "Шестнадцать тонн" выступит группа "Сегодня ночью". "Строгая романтика Петербурга, вдумчивые откровения, и конечно, помимо новых композиций на концерте прозвучат и "те самые" песни – "Кофе и сигареты" и "Не удержаться", которые заставят многих вернуться в недалекое прошлое и вспомнить, о чем они мечтали, грустили и кого любили 18 лет тому назад", — рассказали в клубе.

Кино

Режиссер Джованни Пискалья в своем документальном фильме "Ван Гог: золото и лазурь" попытался представить новый взгляд на одного из самых известных художников в истории мировой живописи. Сообщается, что картина состоялась благодаря наследию частного коллекционера Ван Гога — Хелен Крёллер-Мюллер, которая в начале XX века приобрела свыше 300 его работ. "Ван Гог: Золото и лазурь" рассказывает историю о духовной связи между этими двумя людьми, которые ни разу не встречались в жизни, но разделяли общую тягу к искусству и оставили после себя длинную переписку.