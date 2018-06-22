Олега Хромова назначили новым директором музея "Горки Ленинские"

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Новым директором музея-заповедника "Горки Ленинские" назначен Олег Хромов вместо Владимира Рожкова, который останется в музее в статусе первого заместителя директора, сообщает пресс-служба министерства культуры в пятницу.

"Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский подписал приказ о назначении бывшего главы администрации Ленинского муниципального района Олега Хромова директором музея-заповедника "Горки Ленинские". К новым должностным обязанностям он приступил с 19 июня", — говорится в сообщении.

Хромов сменил на этом посту Владимира Рожкова, который останется в музее в статусе первого заместителя директора, уточняется в материале.

В декабре 2014 года Хромов стал и. о. главы администрации Ленинского муниципального района, в 2015 году выбран главой администрации. Входит в кадровый резерв управленческих кадров под патронажем президента Российской Федерации.

Музей-заповедник "Горки Ленинские" открылся в январе 1949 года к 25-й годовщине смерти Ленина. Территория усадьбы была реконструирована в 1961–1962 годах. Новый музейный комплекс площадью 6 тысяч квадратных метров был построен в усадьбе в 1978-87 годах.