Глава Камчатки: новое здание театра кукол должно быть построено в 2020 году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июн — РИА Новости. Новое здание Камчатского театра кукол должно быть сдано в эксплуатацию в 2020 году, заявил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, проинспектировавший строительство современного трехэтажного здания в Петропавловске, сообщает пресс-служба правительства региона.

Сейчас театр находится в деревянном строении, что не отвечает современным требованиям противопожарной безопасности.

"Новое здание театра возводится с августа 2016 года. Работы первого этапа на площадке выполнены в полном объеме, а с января на строительную площадку зашел новый подрядчик, который занимается остеклением купола, устройством навесных фасадов и инженерных сетей", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на строительство объекта выделены более 1,6 миллиарда рублей из регионального и федерального бюджетов, в том числе в рамках госпрограммы "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы.

Губернатор региона также потребовал в кратчайшие сроки решить вопрос с подъездной дорогой к театру. Проверка во время выездного совещания показала, что мэрия Петропавловска не предусмотрела подъезд к театру кукол.

"Люди не должны ехать на спектакли мимо гаражей и по грунтовке. Дорогу нужно привести в нормативное состояние. Никаких затягиваний сроков быть не может. В 2020 году Камчатский театр кукол должен быть сдан", — цитирует пресс-служба Илюхина.

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