В поселке Первомайский Тамбовской области открыли обновленный Дом культуры

ТАМБОВ, 21 июн — РИА Новости. Дом культуры открылся после четырехлетней реконструкции в поселке Первомайский Тамбовской области; на ремонтные работы было выделено 285 миллионов рублей и областного бюджета, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Дом культуры — главная досуговая площадка в поселке. Здесь проходят торжественные мероприятия, концерты и праздники. Это современный объект с актовым залом на 655 мест, библиотекой, танцевальной студией, художественной мастерской, служебными и бытовыми помещениями. Кроме того, здесь можно заниматься спортом и гимнастикой", — сказал собеседник агентства.

Как отметил на церемонии открытия Дома губернатор Тамбовской области Александр Никитин, новый культурный объект будет способствовать развитию самодеятельного народного творчества, сохранению местных обычаев и традиций. Глава региона вручил руководству Дома культуры сертификат на сумму более 500 тысяч рублей для приобретения необходимого оборудования. Кроме того, в спортзале ДК Никитин подарил юным футболистам из Первомайска футбольный мяч с автографами всех игроков сборной России. "Это очень символичный подарок в дни чемпионата мира по футболу. Пусть этот мяч будет для вас путеводной звездой!", — привели в пресс-службе его напутствие юным спортсменам.

Реконструкция дома культуры в Первомайском велась в рамках региональной госпрограммы "Развитие культуры" до 2020 года за счет средств областного бюджета.

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