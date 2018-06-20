Фильмы Говорухина покажут в кинотеатрах сети "Москино" 22 июня

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Сеть кинотеатров "Москино" 22 июня в память о режиссере Станиславе Говорухине покажет его кинокартины и фильмы с его участием, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В память о Станиславе Говорухине кинотеатры сети "Москино" покажут 22 июня его фильмы. Десять работ, в которых он выступил режиссером, сценаристом и актером. Вход на показы бесплатный", — написал мэр в своем официальном Twitter-аккаунте в среду.

Говорухин скончался в четверг на 83-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили в субботу на Новодевичьем кладбище.

Говорухин — актер, сценарист, режиссер. Он снял такие фильмы, как "Вертикаль", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину", Weekend, "Конец прекрасной эпохи". Говорухин сыграл в картинах "Асса" (Крымов), "Анкор, еще анкор!" (Комдив), "Любовь-морковь 3" (генерал), "Женская логика" (Стрельцов) и многих других. Он также написал множество сценариев, в том числе к фильму "Пираты ХХ века", и несколько книг.