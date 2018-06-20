Подруга рассказала о причине смерти актера из "Улиц разбитых фонарей"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн – РИА Новости. Состояние актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Юрия Арояна перед кончиной ухудшилось после перелома ноги и связанных с этим ограничений в передвижении, сообщила РИА Новости друг артиста Татьяна Муртазина.

Актер Юрий Ароян скончался во вторник в Петербурге в возрасте 68 лет.

"Состояние Юрия ухудшилось после перелома ноги и связанных с этим ограничений в передвижении", — сказала Муртазина.

Она также добавила, что актер болел сахарным диабетом и страдал от сердечной недостаточности.

Юрий Ароян родился 17 июля 1950 года в Ткибули (Грузия). Окончил Ереванский институт физкультуры и Ярославское театральное училище им. Волкова. Стажировался по классу клоунады в Московском цирке на Цветном бульваре. Работал в различных театрах России, в том числе в Санкт-Петербурге.

Писал киноповести, рассказы и стихи. Снимался в современных российских сериалах, таких как "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Женская логика" и других.