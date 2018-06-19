Умер художник Евгений Вахтангов

МОСКВА, 19 июня — РИА Новости. Академик Российской академии художеств, художник и педагог Евгений Вахтангов умер в возрасте 75 лет, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

"Вахтанговцы выражают глубочайшие соболезнования родным, близким, друзьям Евгения Сергеевича", — отмечается в сообщении.

Вахтангов скончался после продолжительной болезни, о дате и месте прощания пока не сообщается.

Евгений Вахтангов — внук основателя театра Евгения Богратионовича.

Он писал картины в жанре натюрморта, которые входили в собрание Третьяковской галереи, петербургского Русского музея, а также многих частных коллекций за рубежом.