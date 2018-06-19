Назван лучший фильм по версии MTV

Актеры Уинстон Дьюк, Чедвик Боузман и Майкл Бакари Джордан принимают награду за лучший фильм за фильм «Черная пантера» на церемонии MTV Movie and TV Awards

Актеры Уинстон Дьюк, Чедвик Боузман и Майкл Бакари Джордан принимают награду за лучший фильм за фильм «Черная пантера» на церемонии MTV Movie and TV Awards

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фильм о супергероях "Черная пантера" получил премию MTV Movie & TV Awards в номинации "Лучший фильм", сообщается в официальном аккаунте кинонаграды в твиттере.

Отмечается, что на премию были также номинированы "Чудо-женщина", "Мстители: Война бесконечности", "Оно" и "Улетные девчонки".

Лучшим сериалом был признан "Очень странные дела", обошедший "Игру престолов", "13 причин почему" и "Ривердейл".

Кроме того, сыгравший в "Черной пантере" Майк Бакари Джордан стал "Лучшим кинозлодеем".

"Черная пантера" — фильм Райана Куглера по мотивам комиксов Marvel, продолжающий сюжетную линию картины "Первый мститель: Противостояние". Собрав в американском прокате более 600 миллионов долларов, "Черная пантера" стала самым кассовым фильмом про супергероев в США, обойдя "Мстителей".