Назван лучший фильм по версии MTV

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Фильм о супергероях "Черная пантера" получил премию MTV Movie & TV Awards в номинации "Лучший фильм", сообщается в официальном аккаунте кинонаграды в твиттере.
👏BEST MOVIE goes to @theblackpanther 👏#MTVAwards pic.twitter.com/NQGDe2LoEw— Movie & TV Awards (@MTVAwards) 19 июня 2018 г.
Отмечается, что на премию были также номинированы "Чудо-женщина", "Мстители: Война бесконечности", "Оно" и "Улетные девчонки".
Кроме того, сыгравший в "Черной пантере" Майк Бакари Джордан стал "Лучшим кинозлодеем".
"Черная пантера" — фильм Райана Куглера по мотивам комиксов Marvel, продолжающий сюжетную линию картины "Первый мститель: Противостояние". Собрав в американском прокате более 600 миллионов долларов, "Черная пантера" стала самым кассовым фильмом про супергероев в США, обойдя "Мстителей".