Руденя: художественное образование будет доступнее для детей Верхневолжья

ТВЕРЬ, 19 июн — РИА Новости. Художественное и эстетическое образование должно стать максимально доступным и бесплатным для всех детей Верхневолжья, особенно из отдалённых населённых пунктов, считает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Это образование должно быть бесплатным. Мы выделяем достаточное количество средств на содержание подведомственных учреждений, ремонт, выполняем указы президента по заработной плате", — привели в пресс-службе правительства Тверской области слова Рудени на заседании облправительства во вторник.

Руденя поручил профильным ведомствам провести в районах мониторинг ситуации с дополнительным образованием, проанализировать предоставление услуг в этой сфере.

В пресс-службе напомнили, что в настоящее время в муниципальных образованиях Верхневолжья действует более 60 детских школ искусств и музыкальных школ, в которых насчитывается более 15,5 тысяч воспитанников, и три профессиональные образовательные организации, где учатся 614 человек. На базе Тверского госуниверситета свыше 60 будущих педагогов обучаются по направлениям "Музыкальное образование", "Изобразительное искусство".

В общей сложности дополнительным образованием в сфере культуры в Тверской области охвачено 14,2% детей — на 1,2% больше, чем в среднем по ЦФО. В основном ребята обучаются игре на фортепиано и народных инструментах, живописи, хоровому пению, хореографии. Для развития юных дарований организованы летний творческий лагерь, постоянно действующий пленэр "Времена года". В 2017 году по поручению главы региона с 67 до 122 увеличено количество получателей стипендии и премии губернатора Тверской области, стипендий имени Андреева и имени Лемешева.

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