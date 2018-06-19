Скончался украинский поэт Иван Драч

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Украинский писатель, поэт и общественный деятель Иван Драч умер на 82-м году жизни. Об этом написал в Facebook сценарист Сергей Трымбач.

"Сегодня, 19 июня, в Феофании. После тяжелой болезни. Умер утром. Значит, не нажился. Был ему 81 год. Еще вчера вечером я говорил с женой, Марией Михайловной. Надежда оставалась, однако произошло то, что произошло", — написал Трымбач.

Покойный писатель завещал похоронить его в родном селе Телиженцы рядом с могилой его сына Максима.

Иван Драч родился 17 октября 1936 года. Окончил филологический факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко, преподавал в школе.

Вместе с украинскими диссидентами Вячеславом Черноволом и Михаилом Горынем создал в 1989 году "Народный рух Украины за перестройку" (НРУ), и был первым председателем НРУ. Весной 1990 года Иван Драч был избран депутатом Верховного совета УССР. В 1998 и 2002 годах избирался депутатом в Верховную раду.

Стихотворения Драча вошли в школьную программу, всего он издал несколько десятков поэтических сборников. Драч возглавлял Конгресс украинской интеллигенции. В 2006 году получил звание Героя Украины.