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Культура

В российском центре в Париже представили фильм "Собибор"

23:4118.06.2018
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПресс-конференция перед премьерой фильма Собибор. Архивное фотоПресс-конференция перед премьерой фильма Собибор. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ПАРИЖ, 18 июн — РИА Новости, Виктория Иванова. Кинокартину Константина Хабенского "Собибор", посвящённую восстанию в нацистском лагере смерти в 1943 году, показали в понедельник в Российском духовно-культурном центре на набережной Бранли в Париже.

Тяжелый фильм 

"Сегодня вы увидите тяжёлый фильм, но он трогает душу. Спрашивается: зачем через 75 лет опять вспоминать эту страшную трагедию и почему именно в духовном центре мы делаем эту презентацию?" — так встретил собравшихся российский посол в Париже Алексей Мешков.

Константин Хабенский. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Хабенский рассказал в Берлине о создании фильма "Собибор"
Он добавил, что это, "прежде всего, фильм о силе духа человека".

"И когда люди объединяются в борьбе, то они могут победить любого, самого страшного врага. Этот фильм, я уверен, важен для всех нас. Потому что сегодня буквально в сотнях километров от этого страшного места, Собибора, опять восхваляют нацистов, опять идут парады эсэсовцев, опять разжигается звериный антисемитизм", — продолжил посол.

Он добавил, что "Собибор" "очень важен для нас, чтобы воспитать собственных детей в памяти о той страшной войне и о том героизме, который был проявлен людьми всех стран и всех национальностей в борьбе с нацизмом".

"Поэтому я не могу вам пожелать приятного просмотра, но я убеждён, что этот фильм возьмёт каждого из нас за душу", — заключил дипломат.

Фильм Хабенского основан на реальных событиях и повествует о единственном за всю историю Второй мировой войны успешном восстании в нацистском лагере смерти. Его возглавил советский офицер Александр Печерский.

Героическая страница 

"В сюжете фильма "Собибор", как в фокусе, сходятся очень многие темы, которые отнюдь не потеряли актуальности со времени Второй мировой войны. Потому, что мы видим что сегодня в ряде стран совершенно открыто демонстрируют себя последователи нацизма и коллаборационизма. И поэтому важно, чтобы мы извлекли уроки, которые пригодятся как нашим, так и будущим поколениям", — сказал, открывая предшествующую фильму дискуссию, советник-посланник посольства России по культурному сотрудничеству Леонид Кадышев.

Актер, режиссер фильма Собибор Константин Хабенский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Хабенский заявил, что после фильма "Собибор" не намерен уходить в режиссеры
По словам директора фонда "История Отечества" Константина Могилевского, "история этого восстания в России ещё совсем недавно не была широко известной".

"Это одна из ярких и героических страниц истории Второй мировой войны… История Собибора — это история восстания, а не просто побег. Эти люди, безоружные, обессиленные, они делали все для того, чтобы встретиться с вооруженным врагом лицом к лицу, для того чтобы дать шансы на жизнь и свободу всем узникам лагеря, для того чтобы все могли освободиться", — сказал он.

Могилевский поблагодарил французов, которые пришли в центр на Бранли на обсуждение и просмотр кинофильма.

"Конечно, это общечеловеческая боль, общечеловеческая история, о которой невозможно забывать. Мы знаем, что в Собиборе погибли тысячи французских граждан. Историческое значение этого восстания в том, что группа людей — советских военнопленных, смогла объединить вокруг себя за короткое время людей самой разной государственной принадлежности, людей из разных стран, говоривших на разных языках. Объединить ради шанса на жизнь, свободу и человеческое достоинство", — заключил глава фонда.

Память во Франции

В свою очередь глава фонда Александра Печерского Илья Васильев отметил большое символическое значение восстания в Собиборе.

"Несмотря на то что это восстание было успешным, победным, никакого военного значения эта победа в Собиборе не имела. Однако ее символическое значение было очень значительным, оно с каждым годом ширится. Для евреев из Австрии, Чехии, Словакии и Франции восстание в Собиборе было водоразделом между жизнью и смертью, потому что благодаря восстанию шесть газовых камер навсегда прекратили свою адскую работу", — сказал он.

Васильев добавил, что восстание "спасло десятки тысяч евреев, в том числе тысячи евреев из Франции, от смерти" в этих газовых камерах.

Константин Хабенский поспорил с журналисткой после показа Собибора
Константин Хабенский поспорил с журналисткой после показа "Собибора"
"И поэтому я бы хотел просить представителей французских организаций о том, чтобы в связи с близящейся в октябре годовщиной восстания обратиться к правительству Франции, президенту Франции, властям этого прекрасного города о том, чтобы во Франции была официально увековечена память о героях этого восстания", — предложил он.

Развивая мысль, глава фонда предложил обратиться к властям Франции с тем, чтобы отметить Печерского государственной наградой, а одной из улиц в Париже дать его имя.

Российский режиссер и актер Константин Хабенский на премьере своего фильма Собибор. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Собибор" должны увидеть как можно больше людей в США, заявили в Госдепе
"Просить о том… чтобы эта история, которая для подданных ваших должна быть не менее важной, чем для нас, наконец-то бы перестала быть маргинально и периферийной и стала бы важной и существенной", — сказал Васильев.

Мировая премьера фильма "Собибор" состоялась 23 апреля в Варшаве. Для первого российского показа 24 апреля выбрали родной город Печерского — Ростов-на-Дону. Показы "Собибора" также прошли в Вашингтоне, в ООН в Нью-Йорке, в Совете Европы в Страсбурге и в Европарламенте в Брюсселе. Фильм вышел в прокат в России 3 мая.

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