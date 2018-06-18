Путин выразил соболезнования вдове Рождественского

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Виктории Постниковой, вдове дирижера Геннадия Рождественского и отметил его вклад в приумножение традиций российского искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Ушел из жизни Геннадий Николаевич Рождественский – выдающийся музыкант, яркий представитель отечественной дирижерской школы, человек высочайшей культуры и достоинства. Его многогранная творческая, наставническая, просветительская деятельность – пример истинного подвижничества и преданности избранному делу, уникальный вклад в приумножение богатейших традиций нашего искусства", — подчеркнул Путин.

Президент также отметил, что память о Геннадии Рождественском навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, коллег, всех почитателей его дарования.

Народный артист СССР, дирижер, лауреат государственной премии РФ профессор Геннадий Рождественский скончался на 88-м году жизни в субботу, 16 июня. С 1974 года Рождественский с перерывами преподавал на кафедре оперно-симфонического дирижирования Московской консерватории, с 1976 года — профессор, с 2001 года — заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования.