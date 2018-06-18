Руденя: в Тверской области может быть создан музей искусства

ТВЕРЬ, 18 июн — РИА Новости. В Тверской области может быть создан музей искусства; такая инициатива была высказана на встрече губернатора Верхневолжья Игоря Рудени с известным земляком — живописцем, писателем и педагогом, академиком Российской академии художеств Валентином Сидоровым.

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, выставка работ художника, приуроченная к его 90-летнему юбилею, открылась в Москве.

"Жизнь и творчество Валентина Михайловича отражают философию жизни российского человека — трудиться, находиться в гармонии с природой. Сегодня, когда мы говорим о человеке труда, его произведения особенно актуальны", — сказал Руденя после посещения выставки.

В экспозицию вошли более 100 произведений Сидорова разных лет из коллекций Тверской областной картинной галереи, городского музея города Саров, частного собрания автора.

Жизнь и творчество Сидорова тесно связаны с Верхневолжьем. Он провёл детство в деревне Сорокопенье Конаковского района. На тверской земле были написаны известные полотна художника "На теплой земле", "Пора безоблачного неба", "День Победы" и другие. Работы Сидорова выставлены в крупнейших отечественных музеях — Третьяковской галерее, Русском музее, находятся в других российских и зарубежных коллекциях. Художник является обладателем многочисленных наград, среди которых орден "За заслуги перед отечеством" IV и III степени, благодарности президента РФ, международная премии имени Шолохова, Государственные премии СССР, РСФСР и Российской Федерации.

Другие новости региона читайте здесь >>