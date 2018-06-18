Более 65 тысяч человек посетили выставку Бэнкси в Москве за две недели

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 65 тысяч человек посетили выставку работ уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве за две недели, сообщили организаторы выставки в понедельник.

"Первая персональная выставка работ Бэнкси, открывшаяся 2 июня в Центральном доме художника (ЦДХ), уже собрала более 65 тысяч посетителей. В коллекцию, представленную москвичам и гостям города, вошли около 100 экспонатов, среди которых уличные объекты, редкие принты, фотографии, а также оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре", — говорится в сообщении.

В материале напоминается, что экспозиция составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний более 30 коллекционеров. Зрители могут начать свое знакомство с художником с уникального двадцатиминутного мультимедийного шоу, которое рассказывает об основных творческих проектах известного британца.

"Думаю, успех выставки можно объяснить сразу несколькими факторами. Во-первых, эту выставку ждали не один год. Бэнкси – это икона современного искусства, человек, перевернувший представление о стрит-арте, его влиянии и значимости. Во-вторых, это действительно уникальная и полномасштабная выставка, где можно провести целый день", — подчеркнул организатор выставки, директор Iq art management Александр Начкебия, чьи слова приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что для посетителей подготовлен бесплатный аудиогид, в котором рассказывается о каждом экспонате. Аудиогид рассчитан более чем на два часа, его можно как слушать, так и читать с экрана, перемещение по выставке становится комфортным и информативным.

Во избежание очередей, которые стали образовываться с первого дня работы выставки, организаторы рекомендуют покупать билеты в интернете на официальном сайте, а также по возможности приходить в будние дни, уточняется в материале. Выставка продлится до 2 сентября.