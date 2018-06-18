Более 65 тысяч человек посетили выставку Бэнкси в Москве за две недели

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 65 тысяч человек посетили выставку работ уличного художника Бэнкси в Центральном доме художника (ЦДХ) в Москве за две недели, сообщили организаторы выставки в понедельник.
"Первая персональная выставка работ Бэнкси, открывшаяся 2 июня в Центральном доме художника (ЦДХ), уже собрала более 65 тысяч посетителей. В коллекцию, представленную москвичам и гостям города, вошли около 100 экспонатов, среди которых уличные объекты, редкие принты, фотографии, а также оригинальные работы, существующие в единственном экземпляре", — говорится в сообщении.
В материале напоминается, что экспозиция составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также частных собраний более 30 коллекционеров. Зрители могут начать свое знакомство с художником с уникального двадцатиминутного мультимедийного шоу, которое рассказывает об основных творческих проектах известного британца.
"Думаю, успех выставки можно объяснить сразу несколькими факторами. Во-первых, эту выставку ждали не один год. Бэнкси – это икона современного искусства, человек, перевернувший представление о стрит-арте, его влиянии и значимости. Во-вторых, это действительно уникальная и полномасштабная выставка, где можно провести целый день", — подчеркнул организатор выставки, директор Iq art management Александр Начкебия, чьи слова приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что для посетителей подготовлен бесплатный аудиогид, в котором рассказывается о каждом экспонате. Аудиогид рассчитан более чем на два часа, его можно как слушать, так и читать с экрана, перемещение по выставке становится комфортным и информативным.
Во избежание очередей, которые стали образовываться с первого дня работы выставки, организаторы рекомендуют покупать билеты в интернете на официальном сайте, а также по возможности приходить в будние дни, уточняется в материале. Выставка продлится до 2 сентября.
Выставка известного стрит-арт художника и провокатора Бэнкси проходит в Центральном Доме художника (ЦДХ) при информационной поддержке РИА Новости.
Экспозиция выставки составлена из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру.
В экспозицию включены около 100 экспонатов, среди которых оригинальные работы, 3D-объекты, редкие принты и фотографии, а также мультимедийное шоу, которое познакомит посетителей с творчеством художника.
Организаторы рассказали, что экспонаты выставки отбирались по простому принципу — по принадлежности к Бэнкси и их аутентичности, то есть подлинности.
Главная проблема заключалась в том, что Бэнкси ассоциируется у большинства со стрит-артом, но уличных экспонатов, которые подтверждены самим художником, на самом деле очень мало.
В список экспонатов вошли не только работы Бэнкси, но и фотографии, сувенирные вещи, редкие постеры, чтобы рассказать о его творчестве полностью.
Организаторы выставки уверены: каждый посетитель будет иметь возможность решить для себя, кто же такой Бэнкси: вандал или гений, художник или бизнесмен, провокатор или бунтарь.
Художник-загадка, человек-"поймай меня, если сможешь", провокатор и шутник, Бэнкси изменил массовое представление об уличном искусстве.
Его ироничные и остроумные работы, направленные против политики, войны, капитализма и морализаторства, становятся предметом охоты журналистов, фотографов, вандалов, художественных критиков и коллекционеров.
Бэнкси не анонсирует появление своих работ, очень малое количество людей знает его в лицо, а личность его не установлена. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом.
К примеру, исследование британских ученых подтвердило выдвинутую еще в 2008 году версию, согласно которой за псевдонимом Бэнкси скрывается выпускник публичной школы в Бристоле Робин Каннингем.
Существует и другая версия. Осенью 2016 года журналист Крейг Уильямс предположил, что художником может быть участник культовой трип-хоп группы Massive Attack Роберт Дель Ная.
По мнению журналиста, объем работ известного уличного художника позволяет предположить, что за псевдонимом может скрываться не один человек, а целая группа.
Экспонаты первой персональной выставки всемирно известного уличного художника Бэнкси в Москве застрахованы на 10 миллионов фунтов.
Одни из самых ценных произведений экспозиции — "Мона Лиза" и коллекция из принтов с Кейт Мосс, а также изображение обезьяны на створках окон.
Открывшаяся для посетителей 2 июня выставка будет работать все лето и продлится до 2 сентября.