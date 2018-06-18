Мультфильм "Суперсемейка-2" стал лидером российского проката

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Супергеройский мультфильм "Суперсемейка-2" занял первое место в рейтинге лидеров российского проката, заработав за первые выходные 347,5 миллиона рублей, сообщает в понедельник портал kinobusiness.com.

Спустя 14 лет после первого мультфильма, получившего премию "Оскар", "Суперсемейка" возвращается. По сюжету, Миссис Исключительная выходит на первый план, в то время как Мистеру Исключительному все чаще приходится сидеть дома и приглядывать за детьми. На фоне этого у Суперсемейки появляется новый враг.

Блокбастер про динозавров "Мир Юрского периода-2" на второй неделе проката занял второе место и собрал 175,6 миллиона рублей, а всего — 940,4 миллиона рублей. На третьем месте оказалась комедия "Красотка на всю голову", собравшая 32,5 миллиона рублей, а за две недели проката — 115,6 миллиона рублей.

Четвертое место заняла криминальная драма "Эскобар" с Хавьером Бардемом, где он сыграл одного из самых известных наркобаронов в мире Пабло Эскобара. Фильм заработал 21,4 миллиона рублей. Замыкает пятерку лидеров еще одна новинка проката — российский триллер "Фото на память", собравший 19,4 миллиона рублей.