Фильм "Не забудь меня" получил гран-при фестиваля Тарковского "Зеркало"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Израильский фильм "Не забудь меня" Рама Нахери получил гран-при XII кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", который завершился в воскресенье в Иваново, сообщила пресс-служба фестиваля.

"Награду получили режиссер Нехари и исполнитель главной роли Нитай Гвирц", — говорится в сообщении.

Приз за лучшую режиссуру был присужден Вахиду Джадидванду за фильм "Ни даты, ни подписи" (Иран).

Приз за выдающиеся художественные достижения жюри присудило фильму "Овдовевшая ведьма" (Китай). Награду получили режиссер Цай Чэньцзе и продюсер Чжао Фэн.

Жюри молодых критиков "Голос" вручили свою награду картине Лазара Бодрожа "Восход Эдерлези" (Сербия). Награду получил режиссер. Жюри ивановских кинозрителей, которое традиционно вручает свой приз в программе "Свои", наградили фильм Алексея Федорченко "Война Анны", который был ранее представлен в конкурсе "Кинотавра".

Программный директор смотра Андрей Плахов и почетный гость фестиваля Жан-Марк Барр вручили награду за весомый вклад в кинематограф Тарковского оператору фильма "Ностальгия" Джузеппе Ланчи.

Специальный приз за выдающийся вклад в киноискусство был вручен художнику, режиссеру и сценаристу Рустаму Хамдамову. В программе фестиваля был показа его фильм "Мешок без дна".

В память о выдающемся режиссере Кире Муратовой, ушедшей из жизни 6 июня, фильмом закрытия фестиваля "Зеркало" стала ее последняя картина "Вечное возвращение" (2012), главные роли в которой сыграли Рената Литвинова, Олег Табаков и Сергей Маковецкий, а одним из композиторов стала Земфира.

Фестиваль проходил в Ивановской области с 12 по 17 июня.