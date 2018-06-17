В Мариинском театре исполнят оперетту "Кандид"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Комическая оперетта "Кандид" Леонарда Бернстайна впервые прозвучит на сцене Мариинского-2 в концертном исполнении. Премьера приурочена к столетию со дня рождения одного из крупнейших дирижеров ХХ века, пианиста, педагога и композитора, юбилей которого широко отмечается в 2018 году во всем мире. Выступление пройдет 17 июня. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

В главных партиях — солисты Академии молодых оперных певцов театра. За дирижерским пультом — художественный руководитель Американского симфонического оркестра и президент Бард-колледжа Леон Ботстайн.

Оперетта "Кандид", созданная по мотивам сатирического романа Вольтера "Кандид, или Оптимизм" (1758), находится на стыке мюзикла, оперы и оперетты. До нее Бернстайн успел написать два чрезвычайно успешных бродвейских мюзикла — "Увольнение в город" и "Чудесный город". Параллельно с "Кандидом" сочинялась "Вестсайдская история", и сегодня пользующаяся мировой известностью.

Сценическая жизнь оперетты "Кандид" началась в Нью-Йорке (1956) без большого успеха. Поклонникам мюзиклов "Кандид" показался слишком академичным, а любителям оперы — слишком "бродвейским".

"Как его называть — опереттой, комической опереттой или чем-то еще — пусть решают другие. Может показаться, что это некая новая форма. Аналогов ему в нашем театре, похоже, нет, так что время покажет", — так считал сам композитор.

Испытание временем "Кандид" выдержал успешно. Сегодня оперетту ставят по всему миру, а увертюра и ария Кунигунды часто звучит в концертных программах.