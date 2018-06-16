Собчак рассказала, что часть интервью Путина не вошла в "Дело Собчака"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июн — РИА Новости. В документальную картину "Дело Собчака" не вошли фрагменты с некоторыми ответами президента РФ Владимира Путина на вопросы, но при этом они будут опубликованы позже, заявила в субботу Ксения Собчак на пресс-конференции в Екатеринбурге.

"Он, безусловно, ответил на вопрос о европейских ценностях и почему мы не идем путем Собчака. Ответ был не очень интересным, поэтому мы не включили это в монтаж", — сказала Собчак.

По ее словам, Путина "в тупик этими вопросами не поставишь" и он начинает на них "очень формально отвечать". Он добавила, что не попавшие в картину ответы, которые она получила в ходе интервью, будут постепенно опубликованы, но позже.

Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака поднимает самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, работавшим с Собчаком, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.