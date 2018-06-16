В Воронеже вручили Платоновскую премию

ВОРОНЕЖ, 16 июн — РИА Новости. Власти Воронежской области вручили Платоновскую премию в области литературы и искусства режиссеру Анатолию Васильеву и актрисе Алле Демидовой, сообщает в субботу правительство региона.

Платоновская премия присуждается ежегодно российским или зарубежным деятелям литературы и искусства за "значительный вклад в культурное достояние России и Воронежской области, за создание выдающихся произведений в литературе, театральном, музыкальном, изобразительном искусстве, за новаторское развитие гуманистических культурных традиций".

Лауреатами Платоновской премии в 2018 году стали театральный режиссер Анатолий Васильев и актриса Алла Демидова. Награда присуждена им с формулировкой "за бесстрашие и достоинство в искусстве". Церемония вручения премии проходила 15 июня в рамках Платоновского фестиваля искусств.

"По поручению главы региона Александра Гусева врио первого заместителя председателя правительства Воронежской области Владимир Попов принял участие в торжественной церемонии вручения Платоновской премии в области литературы и искусства… Владимир Попов традиционно вручил лауреатам дипломы, памятные нагрудные знаки и денежную премию (1 миллион рублей)", — говорится в сообщении.

Перед церемонией награждения в Воронежском концертном зале был показан спектакль "Старик и море". Режиссером постановки является Анатолий Васильев, в роли главной и единственной героини — Алла Демидова.

Платоновская премия учреждена в 2011 году. Первым лауреатом стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2012 году — Лев Додин, художественный руководитель академического Малого драматического театра — Театра Европы, народный артист России. В 2013 году жюри отдало предпочтение Михаилу Плетневу — пианисту, композитору, дирижеру, народному артисту РФ. В 2014 году лауреатом премии стал российский художник-мультипликатор Александр Петров. В 2015 году Платоновскую премию получил писатель Андрей Битов, в 2016 году — кинорежиссер Александр Сокуров, в 2017 — писатель Алексей Иванов.

Международный Платоновский фестиваль искусств проводится в Воронежской области с 2011 года. На него приезжают известные российские и зарубежные театральные режиссеры, музыканты, литераторы, скульпторы и художники. Фестиваль назван в честь родившегося и жившего в Воронеже писателя Андрея Платонова (1899-1951), автора романа "Чевенгур", повестей "Котлован", "Ювенильное море", "Епифанские шлюзы". Восьмой фестиваль проходит в Воронеже с 6 по 17 июня.