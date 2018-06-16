В книгу памяти Станислава Говорухина поступили сотни сообщений

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В электронную книгу памяти знаменитого кинорежиссера и сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина продолжают поступать слова благодарности и соболезнования, сообщил руководитель Исполкома ОНФ Алексей Анисимов.

"Сотни людей из всех уголков нашей страны уже оставили добрые воспоминания о Станиславе Сергеевиче, слова благодарности великому мастеру и соболезнования его родным и близким… Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердом характере, широте души, принципиальной позиции в общественно-политической деятельности и других уникальных качествах", — сказал Анисимов.

Специальная электронная книга памяти Говорухина открыта на сайте ОНФ, свои соболезнования там может оставить любой желающий.

Станислав Говорухин умер 14 июня в возрасте 82 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Его похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.