Станислава Говорухина похоронят рядом с Табаковым и Броневым

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Режиссера Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщили РИА Новости знакомые режиссера.

Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Церемония прощания с ним проходит в Преображенской церкви храма Христа Спасителя.

У гроба, установленного в центре храма, в почетном карауле стояли служащие военной комендатуры Москвы. Вокруг — многочисленные венки, в том числе от президента России и его администрации, Министерства культуры, Союза кинематографистов, Фонда кино, киноконцерна "Мосфильм", от певца Иосифа Кобзона, скульптора Зураба Церетели и многих других.

Проститься с режиссером пришел президент Владимир Путин. Он возложил к гробу бордовые розы и выразил соболезнования вдове Говорухина.

На церемонии также присутствовали спикер Госдумы Вячеслав Володин, политики Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, депутат Госдумы Елена Драпеко, глава концерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, глава РСП Александр Шохин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие.

После прощания в храме пройдет отпевание.