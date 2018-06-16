Инопланетная Монеточка: почему песни девушки с Урала так цепляют слушателей

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости, Анна Кочарова. Екатеринбургская певица Монеточка (Лиза Гырдымова) — настоящая сенсация. Ее диск "Раскраски для взрослых" критики назвали самым ожидаемым релизом года, а исполнительницу провозгласили главным музыкальным открытием наших дней. О причинах успеха ее нарочито наивных песен — в материале РИА Новости.

Год назад совсем юная и никому не известная девушка из уральской культурной столицы просто выкладывала на YouTube записи: слабый высокий голос, примитивный аккомпанемент на синтезаторе, немного фальши в разумных пределах. Песни адресовались таким же юным и наивным, как она сама.

Постепенно канал приобретал популярность, аудитория расширялась. Монеточка осваивала серьезные клубные площадки. В конце мая она появилась в вечернем шоу Ивана Урганта, в начале июня официально представила в Москве и Санкт-Петербурге альбом "Раскраски для взрослых" и выступила в Сочи на вечеринке главного фестиваля российского кино — "Кинотавра".

По мере роста популярности композиции обрастали профессиональным электронным звучанием, голос обогащался, насколько это возможно, обертонами. К такому успеху можно было бы отнестись с долей скепсиса и списать все на условного продюсера, который удачно вкладывает в проект деньги и раскручивает исполнительницу.

Но очевидно, что этим летом Монеточку слушают если не все, то многие. А значит, она чем-то зацепила публику.

Известный лингвист Максим Кронгауз обсуждает в фейсбуке ее тексты. Пусть ученый указывает на очевидные несовпадения смысла — сам факт внимания говорит о многом. Слушатели на полном серьезе анализируют ее поэзию, а поклонники отмечают аллюзии с Серебряным веком.

Это, в принципе, такой тренд — с лирикой начала ХХ столетия сравнивали стихи рэперов, теперь и поп-исполнительницу. То ли подобные аналогии импонируют и авторам, и слушателям, то ли действительно интерес к литературе вековой давности неподдельный.

Акцент на слова — такова примета российской музыкальной поп- и рок-культуры. Ведь и протест андеграунда 1980-х проявлялся прежде всего в словах, в то время как музыкальные идеи во многом заимствовались. Примерно так же дело обстоит и с Монеточкой: профессионально выполненные электронные треки никого не удивят оригинальностью. А вот стихи можно наполнить отсылками к классике, действительными или мнимыми сложностями.

Музыкально песни Монеточки нарочито просты и примитивны. За этим уровнем первой ступени музыкального образования вроде как должен просматриваться концепт. Но подобную простоту эксплуатируют уже давно.

"Дюна" в 1990-е удивляла панамами в цветочек на головах солистов группы. Подчеркнуто детские песни "под гармошку" усиливали эффект.

А еще раньше, в конце 1980-х, из каждого окна доносился полудевчачий-полудетский голос солиста "Ласкового мая" Юры Шатунова. Следом сцену наводнили многочисленные Тани, Маши и Наташи. Заунывные гнусавые мелодии — примета того времени. И вот десятилетия спустя новые поколения слушают инфантильные песенки.

Между нами побежала искра Публикация от Лиза Монеточка (@monetochkaliska) 5 Июн 2018 в 2:28 PDT

Монеточка — почти инопланетянка на поп-сцене. Худая и бледная, в подростковых нарядах, с незадачливой прической, которая кому-то напомнит принцессу Лею из "Звездных войн". Но и тут юная певица неоригинальна.

Первой этот образ использовала Жанна Агузарова, которая, в отличие от многих, обладала потрясающим богатым голосом и незаурядной харизмой. Позже похожий имидж эксплуатировала певица Линда (известная по хиту "Я ворона") — правда, она довольно быстро сгинула в небытие.

У очередной инопланетянки Монеточки пока нет ни голоса, ни харизмы.

Есть искренность, судя по всему, неплохая команда и вроде бы желание двигаться дальше. В одном из интервью она даже сказала, что, может быть, имело смысл поступать не во ВГИК (девушка учится на продюсерском факультете), а в консерваторию.

И вот тут, конечно, хочется, чтобы нашелся какой-то профессиональный человек и объяснил певице, кто и как поступает в музыкальные учебные заведения, сколько для этого нужно заниматься, какие усилия приложить, и не один год, а считай — всю сознательную жизнь.

Мы живем в век компьютерных технологий, позволяющих любителю предстать вроде как профессионалом. В век пиар-кампаний, которые ничего не значащее явление возводят на пьедестал. В век визуального искусства, когда внешнее и декоративное превалирует над смыслом.

Как это ни банально, сейчас сложно оценить Монеточку. Останется ли это коммерчески успешным проектом-однодневкой или превратится действительно в феномен — выяснится лишь со временем. Ведь и в 1980-е вряд ли кто-то был уверен, что песни Цоя будут слушать и петь четверть века спустя после его гибели.