Минкультуры поддержит 35 проектов авторского и экспериментального кино

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Экспертный совет министерства культуры принял решение поддержать 35 проектов авторского и экспериментального кино, в том числе фильм "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Паркет" Александра Миндадзе и "Доктор Лиза" Оксаны Карас, следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В материале отмечается, что экспертный совет оценивал 68 игровых авторских и экспериментальных фильмов, вошедших в список наиболее вероятных кандидатов на получение субсидий.

В список рекомендованных на получение субсидии вошли 35 проектов, в том числе: "Доктор Лиза" Оксаны Карас, "Паркет" Александра Миндадзе, "Один день Ивана Денисовича" Глеба Панфилова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Гардемарины VI" Светланы Дружининой, "Нина, дорога любви" Владимира Грамматикова, "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Ильинский рубеж" Вадима Шмелева, "Старый хулиган" Алексея Петрухина, "Рожденные в СССР: 35 лет" Сергея Мирошниченко, "Забытые боги" Александра Богуславского, "Маленький воин" Павла Руминова и "Бабушка легкого поведения — 2" Марюса Вайсберга.

В свою очередь экспертным советом по игровому кино для детей было отобрано 12 проектов из рассмотренных 20, в том числе "Светлячок" Марии Кравченко, "Артек" Карена Захарова, а также проекты "Душа Пирата", "Бармалей", "Александрина", "Огниво".