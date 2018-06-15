Поддержку Минкультуры получат 25 проектов режиссеров-дебютантов

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Экспертные советы Минкультуры по кинематографу приняли решение поддержать 25 проектов режиссеров-дебютантов и сериал "Годунов", следует из документов, опубликованных на сайте ведомства в пятницу.

Защита кинопроектов в Минкультуры РФ состоялась в конце мая. Экспертный совет по игровому кино режиссеров-дебютантов, в который вошли глава департамента кинематографии Ольга Любимова, режиссеры Алла Сурикова, Иван Твердовский, ректор ВГИКа Владимир Малышев, гендиректор кинокомпании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев и другие, оценил 40 проектов.

По итогам рассмотрения члены комиссии приняли решение поддержать 25 проектов режиссеров-дебютантов. В их число вошли фильмы "Общага", "Чупакабра", "Подвиг", "Велга", "Молоко птицы", "Игрок", "Мой личный космос", "Братство Маргариты" и другие. Еще десять проектов попали в резерв — они могут получить поддержку в том случае, если кто-то из основного списка откажется от субсидии.

Кроме того, поддержку Минкультуры по итогам заседания экспертного совета по телевизионным сериалам, в состав которого входят Ольга Любимова, продюсеры Тимур Вайнштейн, Рубен Дишдишян, Игорь Толстунов и другие, получит один сериальный проект из шести представленных. Им стал фильм "Годунов" режиссера Алексея Андрианова. Роль Годунова в нем исполнит Сергей Безруков, также в картине сыграют Александр Устюгов, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова, Владимир Стеклов, Сергей Маковецкий и другие.