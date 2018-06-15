Организаторы выставки Бэнкси приняли максимальные меры безопасности

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Организаторы выставки уличного художника Бэнкси в России приняли максимальные меры безопасности, все экспонаты находятся под сигнализацией и застрахованы, рассказал РИА Новости в пятницу продюсер выставки Александр Начкебия.

Ранее полиция Торонто сообщила, что работа известного британского стрит-арт художника Бэнкси "Охотники за тележками" (Trolley Hunters) похищена с выставки. По данным полиции, инцидент в Торонто произошел в прошлое воскресенье около 5.00 по местному времени (около 12.00 мск). На видео, опубликованном полицией на YouTube в четверг, видно, как человек в зеленой кофте, закрывающей лицо, и кепке цвета хаки вошел в помещение, где проходит выставка. Обратно он вышел с картиной в руках.

"Учитывая ценность работ Бэнкси и то, что наша выставка открылась сразу после нападения на картину Репина в Третьяковской галерее, мы приняли все меры для обеспечения максимальной безопасности. На выставке установлены камеры видеонаблюдения, залы охраняются сотрудниками службы безопасности, все экспонаты находятся под охраной и сигнализацией", — сказал Начкебия.

По его словам, вся коллекция застрахована. При этом организаторы постарались сделать так, чтобы предпринятые меры не мешали посетителям спокойно осматривать выставку.

Первая в России выставка Бэнкси, на которой представлено более 100 работ, проходит в Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) до 2 сентября.