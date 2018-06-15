Организаторы выставки Бэнкси приняли максимальные меры безопасности

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Организаторы выставки уличного художника Бэнкси в России приняли максимальные меры безопасности, все экспонаты находятся под сигнализацией и застрахованы, рассказал РИА Новости в пятницу продюсер выставки Александр Начкебия.
"Учитывая ценность работ Бэнкси и то, что наша выставка открылась сразу после нападения на картину Репина в Третьяковской галерее, мы приняли все меры для обеспечения максимальной безопасности. На выставке установлены камеры видеонаблюдения, залы охраняются сотрудниками службы безопасности, все экспонаты находятся под охраной и сигнализацией", — сказал Начкебия.
По его словам, вся коллекция застрахована. При этом организаторы постарались сделать так, чтобы предпринятые меры не мешали посетителям спокойно осматривать выставку.
Первая в России выставка Бэнкси, на которой представлено более 100 работ, проходит в Москве в Центральном доме художника (ЦДХ) до 2 сентября.