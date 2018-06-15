МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Британский музыкант Робби Уильямс может дать серию концертов в Кремлевском дворце, сообщил РИА Новости глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

"Мы ведем переговоры о концертах в России, и Робби ждет встречу со своей российской публикой, будущие концерты пройдут в более тесной обстановке, чем раньше в Олимпийском. Скорее всего, это будет серия концертов в Кремлевском дворце", — сказал Ратников.

По его словам, концерт открытия чемпионата мира по футболу, где выступил Уильямс, удался без сомнений.

"Мы видели настоящий праздник в Лужниках!" — заявил Ратников.

Церемония открытия чемпионата мира прошла 14 июня на московском стадионе "Лужники" перед первым матчем турнира, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии (5:0).

В сентябре прошлого года Робби Уильямс отменил выступления в Москве, Петербурге и Сочи. Пиар-компания Murray Chalmers PR сообщала РИА Новости, что решение было принято в связи с болезнью артиста. Позже Уильямс записал видеосообщение, в котором рассказал, что восстанавливается после болезни, которая настигла его под конец тура, что именно произошло, не сообщалось.