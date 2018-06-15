Картину Бэнкси "Охотники за тележками" похитили с выставки в Канаде

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Работа известного стрит-арт художника Бэнкси "Охотники за тележками" (Trolley Hunters) похищена с выставки в канадском Торонто, сообщает полиция города.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в прошлое воскресенье около 5.00 по местному времени (около 12.00 мск). На видео, опубликованном полицией на YouTube в четверг, видно, как человек в зеленой кофте, закрывающей лицо, и кепке цвета хаки вошел в помещение, где проходит выставка. Обратно он вышел с картиной в руках.

По данным телеканала CBC, работа "Охотники за тележками" стоит 45 тысяч долларов. Стоимость всех произведений на выставке, которая не была одобрена самим художником, составляет 35 миллионов долларов, на ней выставляются 80 произведений.

Пока личность похитителя не установлена, полиция объявила его в розыск.