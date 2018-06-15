В Липецкой области стартовал конкурс лучших архитектурных работ

ЛИПЕЦК, 15 июн — РИА Новости. Ежегодный открытый региональный смотр-конкурс на лучшее архитектурное произведение "Золотая капитель-2018" стартовал в Липецкой области, сообщает пресс-служба региона.

"На конкурс архитекторы представляют свои наиболее яркие и интересные объекты, которые они создали на территории Липецкой области в прошлом году, и создают в нынешнем. Это общественные здания и сооружения, градостроительные комплексы, жилые дома, реконструкция и реставрация, общественные пространства и другие", — говорится в сообщении.

Победителей конкурса выберет комиссия в составе заслуженных и ведущих архитекторов Липецкой области. Главный приз — "Золотая капитель" с вручением золотого диплома, а также серебряный и бронзовый дипломы получат лучшие архитектурные произведения, построенные в регионе в 2017-2018 годах. Также в рамках конкурса предусмотрена номинация "Лучшие студенческие работы и дипломные проекты". Результаты состязаний огласят на торжественном собрании в честь профессионального праздника — Дня строителя, который ежегодно отмечается во второе воскресенье августа.

"Города и поселки Липецкой области с каждым годом обустраиваются и хорошеют, и в этом большая заслуга архитекторов. В области строятся школы, больницы, объекты социального и культурного назначения, жилые дома, другие сооружения. И это лучшее доказательство того, что у региона есть возможности и силы воплощать в жизнь самые перспективные проекты", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

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