Путин не видел фильм "Дело Собчака", заявил Песков

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин из-за напряженного рабочего графика еще не видел фильм "Дело Собчака", но может посмотреть картину, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У Путина есть этот фильм. Конечно, вы, наверное, были свидетелями его рабочего графика за последние недели три. Смею предположить, что вряд ли у него было время посмотреть, но фильм у него есть, и мы надеемся, он найдет время, чтобы с ним ознакомиться",- сказал Песков журналистам.

Он напомнил, что Путин записал интервью для этого фильма, которое длилось гораздо дольше запланированного времени. "Это было интересное интервью",- резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Документальный фильм "Дело Собчака" Веры Кричевской о политической судьбе первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака поднимает самые различные темы — об отношениях Собчака с первым президентом РФ Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье градоначальника, поражении Собчака на губернаторских выборах в 1996 году. В фильм также вошли записи бесед с российскими политиками Анатолием Чубайсом, Алексеем Кудриным, Борисом Немцовым, нынешним главой Росгвардии Виктором Золотовым, работавшим с Собчаком, а также руководителем администрации президента Ельцина Валентином Юмашевым.