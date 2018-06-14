Гергиев и Симфонический оркестр "Мариинки" выступят в Саудовской Аравии

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева станет первым российским оркестром, который выступит в Саудовской Аравии, выступления состоятся 16 и 17 июня, сообщили в пресс-службе театра.

Концерты пройдут на самой современной площадке страны – Большом зале Центра мировой культуры короля Абдул-Азиза в городе Дахран.

В обширной программе, которая будет представлена зрителям Саудовской Аравии: Симфония №1 Сергея Прокофьева, Павана Габриэля Форе, арии из опер "Риголетто" Джузеппе Верди, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини, фрагменты Пятой симфонии Густава Малера, Концерта для трубы с оркестром Йозефа Гайдна, а также сюиты "Карнавал животных" Камиля Сен-Санса, цикла "Времена года" Антонио Вивальди и сюиты "Из времен Хольберга" Эдварда Грига.

В первый вечер за дирижерский пульт оркестра встанет маэстро Гергиев. В воскресенье концертом продирижирует Лоренц Настурика–Гершовичи.

Вместе с оркестром выступят солисты: Лоренц Настурика-Гершовичи (скрипка), Олег Сендецкий (виолончель), Тимур Мартынов (труба), Айгуль Хисматуллина (сопрано), Евгений Ахмедов (тенор).