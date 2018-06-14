Станислав Говорухин - режиссер, который хотел помочь своей стране

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Станислав Говорухин сам себя называл экспериментатором: прежде чем найти себя в кино, он объездил почти всю Россию, учась на геологическом факультете, затем осваивал профессии продюсера, сценариста, оператора, режиссера, открывал будущих звезд и был депутатом Госдумы. Его не стало в четверг на 83-м году жизни.

Страсть к путешествиям



Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мама, Прасковья Афанасьевна, работала швеей, чтобы обеспечить двоих детей, а отца он никогда не знал: донской казак Сергей Георгиевич Говорухин попал под репрессии и погиб в Сибири через два года после рождения сына. Мать тщательно скрывала этот факт, сожгла все письма и фотографии — лишь бы не навредить сыну и дочери, для которых она желала самого лучшего.

Говорухин вспоминал, что мать твердо вознамерилась дать детям высшее образование, поэтому после 10 класса велела сыну поступать в университет. Сам он тогда понятия не имел, чем хотел бы заниматься. На первом этапе его судьбу решили две книжки, которые попали под руку — "Занимательная геохимия" Ферсмана и "День начинается на востоке" Чаковского. Окончательное решение о поступлении на геофак Казанского государственного университета он принял после того, как увидел студенческую форму – "черный двубортный костюм из тонкого шивьета, белая рубашка, черный галстук, черный квадратный бархатный погон с золотым вензелем университета".

"Это было нечто. Когда я увидел это, то просто одурел. Во многом это и определило мой выбор – я поступил на геологический факультет. И в декабре того года, когда я поступил, форму отменили. Для меня это было одним из самых сильных разочарований в жизни", — рассказывал режиссер в одном из интервью.

Кроме того, увлекла молодого студента и романтика путешествий, которые шли в комплекте с геологическим образованием. Целых пять лет он провел в бесконечных разъездах по необъятной стране, увидел впервые и море, и горы, а к концу обучения осознал, что выбранный курс его талантов не раскроет.

"Я, наверное, еще и потому в геологи пошел, что была большая страсть к путешествиям. Мы были и на Кольском полуострове, и на Полярном Урале, и на Памире, весь Тянь-Шань обходили. Но потом выяснилось, что геология – это не только путешествия", — делился он.

Фильмы о героях



Поработать геологом Говорухину толком не удалось: сразу после окончания университета он начал работать в едва открывшейся телевизионной студии в Казани, осваивая разом все профессии – продюсера, сценариста, режиссера, оператора. В 1961 году он решился переехать в Москву и поступить во ВГИК на режиссерский факультет. Защитив с отличием дипломную работу, фильм "Тетя Катя", Говорухин отправился на Одесскую киностудию. Здесь вместе со своим однокурсником Борисом Дуровым он снял первый полнометражный фильм "Вертикаль" о группе альпинистов, которые застряли на вершине.

Изначально сценарий картины не внушил молодым режиссерам особого энтузиазма, но желание поработать в большом кино все-таки взяло верх. На главную роль в фильме Говорухин пригласил Владимира Высоцкого, в котором сразу разглядел невероятный музыкальный потенциал – к тому моменту Высоцкий уже снимался достаточно активно, но эта роль сделала из него звезду всесоюзного масштаба.

"Когда я впервые услышал в общежитии ВГИКа его песни, с магнитофона, я сразу понял — говорю это без всяких комплиментов себе задним числом, что это личность и суперталант… Для меня сомнений в том, что это великий поэт, не было", — делился режиссер. В "Вертикали" прозвучали, в частности, такие композиции, как "Песня о друге", "Вершина", "Скалолазка", ставшие народными.

К горной теме Говорухин вернулся два года спустя в картине "Белый взрыв", повествующей о подвиге советских солдат-альпинистов во времена Второй мировой войны. Роли в ней исполнили совсем молодые Людмила Гурченко и Армен Джигарханян.

Вообще в режиссерской карьере Говорухина было много фильмов о подвигах и преодолении себя, о сильных героях и крайне опасных ситуациях. Например, "Контрабанда", "Ветер "Надежды", "Ворошиловский стрелок" и другие.

"Я пытался всегда показать людям героя. В каждом фильме я пытался показать, каким должен быть настоящий мужчина. Мужчина, способный отстоять собственное достоинство, защитить женщину, ребенка, родину. Это я делал в каждом своем фильме – от "Вертикали" до "В поисках капитана Гранта". Ярче всего это проявилось в моем сценарии "Пираты ХХ века", — подчеркивал автор.

Многие картины Говорухина критика встречала прохладно, но на этот он всегда реагировал однозначным "снимаю не для критиков" и добавлял, что не гонится за актуальностью. Абсолютными хитами в творчестве Говорухина стали пятисерийный фильм "Место встречи изменить нельзя" о расследовании дел банды "Черная кошка", где главную роль вновь исполнил Владимир Высоцкий, и экранизация романа Агаты Кристи "Десять негритят", объединившая таких звезд, как Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Алексей Жарков и других.

"У меня есть фильмы безукоризненные — предположим, "Десять негритят". Там и костюмы, и актеры, и декорации — все не то, чтобы безукоризненно, но у меня нет претензий к самому себе в этом фильме. Произведения художника вырываются из его рук, начинают жить своей жизнью", — подчеркивал Говорухин.

Именно он открыл для большого экрана невероятно популярную теперь актрису Светлану Ходченкову, которая дебютировала в его картине "Благословите женщину", много снимал Марата Башарова, да и сам время от времени появлялся на экране, например, в фильмах "Маршал революции", "Асса", "Анкор, еще анкор!". Последней работой Говорухина в кино стал черно-белый фильм "Конец прекрасной эпохи" по мотивам сборника рассказов Сергея Довлатова "Компромисс".

© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993 Станислав Говорухин в фильме "Анкор, ещё анкор!"(1993) © Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993 Станислав Говорухин в фильме "Анкор, ещё анкор!"(1993)

На страже интересов культуры



Режиссерскую работу Станислав Говорухин долгие годы совмещал с депутатской деятельностью: то ли шутя, то ли всерьез, он признавался, что это ему мешает снимать кино, но творчества в его жизни вполне достаточно. "Мы творим законы!" — восклицал он.

Именитого режиссера волновало то, что происходило в культурной жизни его страны. Когда в 1996 году Говорухин возглавил комитет по культуре, он уделил особое внимание кинематографу: добился того, чтобы приняли закон о государственной поддержке этой отрасли, а также освободили ее от НДС.

"Мне хотелось как-то помочь своей стране. И я помогал… В российском парламенте 450 депутатов, представляющих всю Россию, все слои, все классы. Должны быть в нем представители интеллигенции или не должны? Артистов миллионы, и кто-то же должен представлять их интересы в Государственной Думе?", — отмечал режиссер.

В 2000 году, когда Борис Ельцин сообщил об уходе с поста президента, Станислав Говорухин, неожиданно для многих, выдвинул свою кандидатуру на выборах. Много голосов он не набрал, но заявил о себе как о серьезной политической фигуре. В 2005 году он стал членом партии "Единая Россия", в 2011 принимал активное участие в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина, а два года спустя стал одним из лидеров Общероссийского народного фронта – общественной организации, созданной Путиным.

"За последние 15 лет сделано столько, что даже перечислить невозможно! И очень часто закопёрщиком (было такое русское слово, "начинатель" означает) хороших дел, которые касаются строительства и восстановления, выступает и "Единая Россия"… Как увеличилась армия, сколько заводов открыто, мостов, космодром новый вот-вот заработает! И это при кризисе, при блокаде экономической, при санкциях! Процесс начался давно, он идёт ежегодно, ежемесячно, ежечасно", — подчеркивал Говорухин.

Сам он жил довольно скромно: рассказывал, например, что долгие годы мечтал о даче. И о здоровье своем особенно не заботился: курил много лет, несмотря на то, что активно поддерживал антитабачный закон, из спортивных занятий предпочитал бильярд и шахматы.

"У меня вообще такое ощущение, что я провожу эксперимент на своём организме – сколько он может выдержать такой беспорядочный и безобразный образ жизни? Причём провожу уже очень много лет. Так что я скорее экспериментатор, чем рациональный человек", — пояснял он.