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Культура

Станислав Говорухин - режиссер, который хотел помочь своей стране

16:0814.06.2018
(обновлено: 16:18 14.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСтанислав Говорухин. Архивное фотоСтанислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Режиссер Станислав Говорухин сам себя называл экспериментатором: прежде чем найти себя в кино, он объездил почти всю Россию, учась на геологическом факультете, затем осваивал профессии продюсера, сценариста, оператора, режиссера, открывал будущих звезд и был депутатом Госдумы. Его не стало в четверг на 83-м году жизни.

Страсть к путешествиям

Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Говорухин был ярким полемистом и искренним патриотом, заявила Голодец
Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мама, Прасковья Афанасьевна, работала швеей, чтобы обеспечить двоих детей, а отца он никогда не знал: донской казак Сергей Георгиевич Говорухин попал под репрессии и погиб в Сибири через два года после рождения сына. Мать тщательно скрывала этот факт, сожгла все письма и фотографии — лишь бы не навредить сыну и дочери, для которых она желала самого лучшего.

Говорухин вспоминал, что мать твердо вознамерилась дать детям высшее образование, поэтому после 10 класса велела сыну поступать в университет. Сам он тогда понятия не имел, чем хотел бы заниматься. На первом этапе его судьбу решили две книжки, которые попали под руку — "Занимательная геохимия" Ферсмана и "День начинается на востоке" Чаковского. Окончательное решение о поступлении на геофак Казанского государственного университета он принял после того, как увидел студенческую форму – "черный двубортный костюм из тонкого шивьета, белая рубашка, черный галстук, черный квадратный бархатный погон с золотым вензелем университета".

Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Говорухин посвятил жизнь служению отечественной культуре, заявил Мединский
"Это было нечто. Когда я увидел это, то просто одурел. Во многом это и определило мой выбор – я поступил на геологический факультет. И в декабре того года, когда я поступил, форму отменили. Для меня это было одним из самых сильных разочарований в жизни", — рассказывал режиссер в одном из интервью.

Кроме того, увлекла молодого студента и романтика путешествий, которые шли в комплекте с геологическим образованием. Целых пять лет он провел в бесконечных разъездах по необъятной стране, увидел впервые и море, и горы, а к концу обучения осознал, что выбранный курс его талантов не раскроет.

"Я, наверное, еще и потому в геологи пошел, что была большая страсть к путешествиям. Мы были и на Кольском полуострове, и на Полярном Урале, и на Памире, весь Тянь-Шань обходили. Но потом выяснилось, что геология – это не только путешествия", — делился он.

© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРежиссер Станислав Говорухин на премьере фильма "Конец прекрасной эпохи" в киноцентре "Октябрь"
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма "Конец прекрасной эпохи" в киноцентре "Октябрь"

Фильмы о героях

Режиссер Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Говорухин был народным художником и настоящим патриотом, заявил Жуков
Поработать геологом Говорухину толком не удалось: сразу после окончания университета он начал работать в едва открывшейся телевизионной студии в Казани, осваивая разом все профессии – продюсера, сценариста, режиссера, оператора. В 1961 году он решился переехать в Москву и поступить во ВГИК на режиссерский факультет. Защитив с отличием дипломную работу, фильм "Тетя Катя", Говорухин отправился на Одесскую киностудию. Здесь вместе со своим однокурсником Борисом Дуровым он снял первый полнометражный фильм "Вертикаль" о группе альпинистов, которые застряли на вершине.

Изначально сценарий картины не внушил молодым режиссерам особого энтузиазма, но желание поработать в большом кино все-таки взяло верх. На главную роль в фильме Говорухин пригласил Владимира Высоцкого, в котором сразу разглядел невероятный музыкальный потенциал – к тому моменту Высоцкий уже снимался достаточно активно, но эта роль сделала из него звезду всесоюзного масштаба.

"Когда я впервые услышал в общежитии ВГИКа его песни, с магнитофона, я сразу понял — говорю это без всяких комплиментов себе задним числом, что это личность и суперталант… Для меня сомнений в том, что это великий поэт, не было", — делился режиссер. В "Вертикали" прозвучали, в частности, такие композиции, как "Песня о друге", "Вершина", "Скалолазка", ставшие народными.

Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма Конец прекрасной эпохи в киноцентре Октябрь
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Кинокритик: Станислав Говорухин был настоящим киноромантиком
К горной теме Говорухин вернулся два года спустя в картине "Белый взрыв", повествующей о подвиге советских солдат-альпинистов во времена Второй мировой войны. Роли в ней исполнили совсем молодые Людмила Гурченко и Армен Джигарханян.

Вообще в режиссерской карьере Говорухина было много фильмов о подвигах и преодолении себя, о сильных героях и крайне опасных ситуациях. Например, "Контрабанда", "Ветер "Надежды", "Ворошиловский стрелок" и другие.

"Я пытался всегда показать людям героя. В каждом фильме я пытался показать, каким должен быть настоящий мужчина. Мужчина, способный отстоять собственное достоинство, защитить женщину, ребенка, родину. Это я делал в каждом своем фильме – от "Вертикали" до "В поисках капитана Гранта". Ярче всего это проявилось в моем сценарии "Пираты ХХ века", — подчеркивал автор.

Многие картины Говорухина критика встречала прохладно, но на этот он всегда реагировал однозначным "снимаю не для критиков" и добавлял, что не гонится за актуальностью. Абсолютными хитами в творчестве Говорухина стали пятисерийный фильм "Место встречи изменить нельзя" о расследовании дел банды "Черная кошка", где главную роль вновь исполнил Владимир Высоцкий, и экранизация романа Агаты Кристи "Десять негритят", объединившая таких звезд, как Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Алексей Жарков и других.

Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Говорухин был символом и голосом нескольких поколений, заявили в ОНФ
"У меня есть фильмы безукоризненные — предположим, "Десять негритят". Там и костюмы, и актеры, и декорации — все не то, чтобы безукоризненно, но у меня нет претензий к самому себе в этом фильме. Произведения художника вырываются из его рук, начинают жить своей жизнью", — подчеркивал Говорухин.

Именно он открыл для большого экрана невероятно популярную теперь актрису Светлану Ходченкову, которая дебютировала в его картине "Благословите женщину", много снимал Марата Башарова, да и сам время от времени появлялся на экране, например, в фильмах "Маршал революции", "Асса", "Анкор, еще анкор!". Последней работой Говорухина в кино стал черно-белый фильм "Конец прекрасной эпохи" по мотивам сборника рассказов Сергея Довлатова "Компромисс".

© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993Станислав Говорухин в фильме "Анкор, ещё анкор!"(1993)
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993
Станислав Говорухин в фильме "Анкор, ещё анкор!"(1993)

На страже интересов культуры

Станислав Говорухин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Биография Станислава Говорухина
Режиссерскую работу Станислав Говорухин долгие годы совмещал с депутатской деятельностью: то ли шутя, то ли всерьез, он признавался, что это ему мешает снимать кино, но творчества в его жизни вполне достаточно. "Мы творим законы!" — восклицал он.

Именитого режиссера волновало то, что происходило в культурной жизни его страны. Когда в 1996 году Говорухин возглавил комитет по культуре, он уделил особое внимание кинематографу: добился того, чтобы приняли закон о государственной поддержке этой отрасли, а также освободили ее от НДС.

"Мне хотелось как-то помочь своей стране. И я помогал… В российском парламенте 450 депутатов, представляющих всю Россию, все слои, все классы. Должны быть в нем представители интеллигенции или не должны? Артистов миллионы, и кто-то же должен представлять их интересы в Государственной Думе?", — отмечал режиссер.

В 2000 году, когда Борис Ельцин сообщил об уходе с поста президента, Станислав Говорухин, неожиданно для многих, выдвинул свою кандидатуру на выборах. Много голосов он не набрал, но заявил о себе как о серьезной политической фигуре. В 2005 году он стал членом партии "Единая Россия", в 2011 принимал активное участие в предвыборной кампании президента РФ Владимира Путина, а два года спустя стал одним из лидеров Общероссийского народного фронта – общественной организации, созданной Путиным.

Станислав Говорухин. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Прощание со Станиславом Говорухиным состоится в субботу 16 июня
"За последние 15 лет сделано столько, что даже перечислить невозможно! И очень часто закопёрщиком (было такое русское слово, "начинатель" означает) хороших дел, которые касаются строительства и восстановления, выступает и "Единая Россия"… Как увеличилась армия, сколько заводов открыто, мостов, космодром новый вот-вот заработает! И это при кризисе, при блокаде экономической, при санкциях! Процесс начался давно, он идёт ежегодно, ежемесячно, ежечасно", — подчеркивал Говорухин.

Сам он жил довольно скромно: рассказывал, например, что долгие годы мечтал о даче. И о здоровье своем особенно не заботился: курил много лет, несмотря на то, что активно поддерживал антитабачный закон, из спортивных занятий предпочитал бильярд и шахматы.

"У меня вообще такое ощущение, что я провожу эксперимент на своём организме – сколько он может выдержать такой беспорядочный и безобразный образ жизни? Причём провожу уже очень много лет. Так что я скорее экспериментатор, чем рациональный человек", — пояснял он.

Станислав Говорухин: режиссер, сценарист, народный артист и депутат
© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкСтанислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.Выставка живописи режиссера Станислава Говорухина Увлечение открылась в Российской Академии художеств
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Станислав Говорухин родился в 1936 году в городе Березники Пермской области. Его мать, работавшая портнихой, растила двоих детей одна. Отец Станислава, донской казак, был репрессирован и в 1938 году умер в Сибири. Прежде чем пойти по стезе киноискусства, Говорухин окончил геологический факультет Казанского университета.
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же, в Одессе, в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".На кинофестивале Золотой Дюк
© РИА Новости / Галина Кмит
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В течение трех лет Говорухин работал редактором, ассистентом режиссера на Казанской студии телевидения, а в 1966 году с отличием окончил ВГИК. Его дипломной работой был фильм "Вертикаль". После этого он стал режиссером Одесской студии художественных фильмов. Там же, в Одессе, в 1988 году Говорухин организовал первый международный фестиваль жанрового кино "Золотой Дюк".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкВ конце 1980-х — начале 1990-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".Кинорежиссер Станислав Говорухин
© РИА Новости / Галина Кмит
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В конце 1980-х — начале 1990-х годов режиссер перешел на "Мосфильм". В рамках киноконцерна он создал собственную киностудию "Вертикаль".
© РИА Новости / Галина КмитПерейти в фотобанкРежиссер снял более 20 фильмов, самые известные среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".Артисты играют в шахматы (слева направо): режиссер Станислав Сергеевич Говорухин, актер и режиссер Всеволод Николаевич Шиловский, композитор Владимир Сергеевич Дашкевич
© РИА Новости / Галина Кмит
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Режиссер снял более 20 фильмов, самые известные среди них — "Место встречи изменить нельзя", "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна", "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Благословите женщину" и "Не хлебом единым".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГоворухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.Режиссер Станислав Говорухин и актриса Олеся Судзиловская на церемонии открытия XXVI кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Говорухин написал сценарии к фильмам "Белый взрыв", "Вторжение", "Пираты ХХ века", "Тайны мадам Вонг", "Русский бунт", "Подмосковные вечера", "Черная вуаль", а также ко многим своим фильмам.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоследняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.Вручение кинопремии Золотой орел
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Последняя картина Говорухина "Конец прекрасной эпохи", снятая по повести Сергея Довлатова "Компромисс", была удостоена премии "Золотой орел" за лучшую режиссуру.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкНачиная с 1993 года Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.Депутаты Госдумы Станислав Говорухин, Алина Кабаева и Иосиф Кобзон (слева направо) принимают участие в пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Начиная с 1993 года Говорухин избирался депутатом Государственной думы. В 2005 году режиссер вступил в партию "Единая Россия", а в декабре 2011 года возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В Госдуме VII созыва Станислав Говорухин возглавлял комитет по культуре.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкВ качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых камней" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.Режиссер Станислав Говорухин на съемочной площадке фильма Сердца четырех
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В качестве актера Говорухин снялся в 25 картинах. Главные роли он сыграл в лентах "Среди серых камней" Киры Муратовой, "Асса" Сергея Соловьева, "Ка-ка-ду" Сергея Гурзо, в сериале "Женская логика". Он также снимался в фильмах "Сукины дети" Леонида Филатова, "Анкор, еще анкор!" Петра Тодоровского, "Радости и печали маленького лорда" Ивана Попова, "9 рота" Федора Бондарчука, в своих кинолентах "Благословите женщину", "Не хлебом единым", "Пассажирка" и других.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград — премии "Ника" и "Золотой витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.Президент РФ Владимир Путин и председатель комитета Государственной Думы РФ по культуре Станислав Говорухин на церемонии вручения государственных наград за выдающиеся достижения в Екатерининском зале Кремля
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В 2006 году Говорухин был удостоен звания народного артиста России. Среди его кинонаград — премии "Ника" и "Золотой витязь", а также награды "Кинотавра", фестивалей "Окно в Европу" и МКФ в Монреале. В 2015 году режиссер награжден премией "Золотой орел" за вклад в развитие российского кинематографа.
© ПК «Слово», «Art Pictures Group», Телеканал «1+1», Телеканал СТС, Украинская медийная группа Matila Rohr Productions, 2005Станислав Говорухин в фильме "9 рота".Станислав Говорухин в фильме 9 рота(2005)
© ПК «Слово», «Art Pictures Group», Телеканал «1+1», Телеканал СТС, Украинская медийная группа Matila Rohr Productions, 2005
Станислав Говорухин в фильме "9 рота".
© Ангел-Фильм, 2003Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".Станислав Говорухин в фильме Радости и печали маленького лорда(2003)
© Ангел-Фильм, 2003
Станислав Говорухин в фильме "Радости и печали маленького лорда".
© Круг/Мосфильм (1988)Кадр из фильма "Асса".Кадр из фильма Асса (1988)
© Круг/Мосфильм (1988)
Кадр из фильма "Асса".
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993Станислав Говорухин в роли комдива в фильме "Анкор, еще анкор!".Станислав Говорухин в фильме Анкор, ещё анкор!(1993)
© Киностудия «Мосфильм», Киностудия «Круг» при участии «Домино XXI» ЛТД. 1993
Станислав Говорухин в роли комдива в фильме "Анкор, еще анкор!".
© Киностудия «Мосфильм»,Киностудия «Вертикаль», 2003Кадр из фильма "Благословите женщину".Станислав Говорухин в фильме Благословите женщину(2003)
© Киностудия «Мосфильм»,Киностудия «Вертикаль», 2003
Кадр из фильма "Благословите женщину".
© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелии.Станислав Говорухин в фильме Орел и решка(1995)
© «Мосфильм», Киностудия «Ритм», Диалог интернейшнл, Роскомкино, 1995
Станислав Говорухин играет Зосима Петровича в ленте "Орел и решка" Георгия Данелии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкРежиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".Режиссер Станислав Говорухин на премьере фильма Конец прекрасной эпохи в киноцентре Октябрь
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Режиссер снимал и документальные фильмы, а также поставил два спектакля. Один, "Контрольный выстрел" по повести Юрия Полякова, во МХАТе имени М. Горького, а другой, "Па-де-де" по пьесе Татьяны Москвиной, в театре "Школа современной пьесы". Кроме того, Говорухин выступал как публицист. Он автор книг "Великая криминальная революция", "Страна воров", "Неизвестное об известных".
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Культура
Комментарии
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Свой
Царства небесного. Талантище был ! Это эпоха ... А чего гм .... обманывала всех его зам по Думе что дескать просто в санатории ?! Толком не знала ? Ну так молчала бы вообще.
16:33
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Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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