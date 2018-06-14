"Место встречи…" и "Десять негритят": лучшие фильмы Станислава Говорухина

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин — режиссер, актер, общественный деятель и человек с четкой жизненной позицией, никогда не боявшийся высказывать свою точку зрения. РИА Новости вспоминает его лучшие работы.

"Вертикаль" (1967)

Свой фактически первый фильм (до этого была курсовая работа "Аптекарша" по рассказу Чехова) Станислав Говорухин снял в соавторстве с Борисом Дуровым. Картину отдали молодым режиссерам, по сути, от безысходности — сценарий считался провальным, съемки практически остановились. Позже Говорухин рассказывал, что с Дуровым они решили снимать не просто фильм об альпинистах, а романтическую поэму о горах.

В титрах Владимир Высоцкий, сыгравший в "Вертикали" главную роль, указан еще и "автором и исполнителем песен". Именно после выхода на экраны этой ленты Высоцкий приобрел всесоюзную славу. Зрители ходили на сеансы по несколько раз с тетрадками и записывали слова песен.

"Место встречи изменить нельзя" (1979)

© Одесская киностудия (1979) Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя" © Одесская киностудия (1979) Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

После совместной работы в "Вертикали" Говорухина и Высоцкого связывала тесная дружба, режиссер даже позже называл Высоцкого своим "духовным учителем". Было много замыслов и — состоявшаяся культовая картина "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров, где Владимир Семенович сыграл одну из последних ролей.

Помимо запоминающегося дуэта Высоцкого и Конкина, фильм отличается еще и тем, что все второстепенные роли исполнялись крупными артистами. Говорухин безошибочно выбирал актеров, создавая эффектные, яркие образы.

"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981)

© Гостелерадио / Одесская киностудия (1981) Кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" © Гостелерадио / Одесская киностудия (1981) Кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"

Строгий и суровый внешне, Станислав Говорухин умел делать замечательное, трогательное детское кино. Одна из таких лент — трехсерийная экранизация романа Марка Твена с Федором Стуковым в главной роли. Вместе с ним в картине дебютировали популярные в будущем актеры Владислав Галкин и Мария Миронова. Режиссер признавался, что, снимая детское кино, в какой-то мере хотел вернуть современности прекрасные произведения детской литературы.

"В поисках капитана Гранта" (1985)

Когда этот многосерийный фильм по роману Жюля Верна вышел на экраны, многие зрители его критиковали, сравнивая с более ранней советской хрестоматийной экранизацией. Именно для той картины 1936 года Исаак Дунаевский написал знаменитые песни, которые использовал и Станислав Говорухин.

Спустя годы стало очевидно, что это новое прочтение романа было созвучно и времени, и тем зрителям, для которых снималось. В многосерийном фильме режиссер показал две сюжетные линии: и самого романа, и того, как писатель создавал бессмертное произведение.

"Десять негритят" (1987)

© Одесская киностудия (1987) Кадр из фильма "Десять негритят" © Одесская киностудия (1987) Кадр из фильма "Десять негритят"

Двухсерийный детектив по классическому роману Агаты Кристи снимался на Одесской киностудии. В отличие от западных экранизаций, Станислав Говорухин сохранил оригинальное название. Режиссер мастерски воспроизвел на экране мрачное настроение романа.

Большая заслуга в этом прекрасно подобранного актерского состава. Главные роли исполнили Татьяна Друбич, Владимир Зельдин, Людмила Максакова, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Александр Абдулов. Мало кто знает, что сам Говорухин также снялся в камео — в первых кадрах фильма он расставляет фарфоровые фигурки негритят на подносе.

"Не хлебом единым" (2005)

© Мосфильм (2005) Кадр из фильма "Не хлебом единым" © Мосфильм (2005) Кадр из фильма "Не хлебом единым"

Еще одна выдающаяся экранизация — картина по "оттепельному" и в свое время резонансному роману Владимира Дудинцева "Не хлебом единым" с Виктором Сухоруковым, Светланой Ходченковой и Алексеем Петренко. В фильме также появляются музыкант Александр Розенбаум и писатель Евгений Гришковец. Действие происходит в послевоенные годы, о чем зрителю напоминает черно-белая съемка.

Хотя картина не была кассовой, ее по достоинству оценили поклонники Говорухина, отмечая тонкую драматургию и символический образ Женщины, воплощенный в героине Ходченковой.

"Конец прекрасной эпохи" (2015)

© Мосфильм (2015) Кадр из фильма "Конец прекрасной эпохи" © Мосфильм (2015) Кадр из фильма "Конец прекрасной эпохи"

Последней работой режиссера стал фильм по мотивам произведений Довлатова, его сборника "Компромисс". Лирическая черно-белая лента рассказывает об уходящей эпохе оттепели. А фактически — исследует, что такое свобода. Режиссер признавался, что это кино о нем самом, а главный герой во многом унаследовал его собственные черты.