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Культура

"Место встречи…" и "Десять негритят": лучшие фильмы Станислава Говорухина

Сюжет:
Умер Станислав Говорухин (11)
12:0014.06.2018
(обновлено: 12:24 14.06.2018)
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© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма Место встречи изменить нельзяКадр из фильма Место встречи изменить нельзя
© Одесская киностудия (1979)

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Москве на 83-м году жизни скончался Станислав Говорухин — режиссер, актер, общественный деятель и человек с четкой жизненной позицией, никогда не боявшийся высказывать свою точку зрения. РИА Новости вспоминает его лучшие работы. 

"Вертикаль" (1967)

© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина
© РИА Новости
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Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина

Свой фактически первый фильм (до этого была курсовая работа "Аптекарша" по рассказу Чехова) Станислав Говорухин снял в соавторстве с Борисом Дуровым. Картину отдали молодым режиссерам, по сути, от безысходности — сценарий считался провальным, съемки практически остановились. Позже Говорухин рассказывал, что с Дуровым они решили снимать не просто фильм об альпинистах, а романтическую поэму о горах. 

В титрах Владимир Высоцкий, сыгравший в "Вертикали" главную роль, указан еще и "автором и исполнителем песен". Именно после выхода на экраны этой ленты Высоцкий приобрел всесоюзную славу. Зрители ходили на сеансы по несколько раз с тетрадками и записывали слова песен.

"Место встречи изменить нельзя" (1979)

© Одесская киностудия (1979)Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"
© Одесская киностудия (1979)
Кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

После совместной работы в "Вертикали" Говорухина и Высоцкого связывала тесная дружба, режиссер даже позже называл Высоцкого своим "духовным учителем". Было много замыслов и — состоявшаяся культовая картина "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров, где Владимир Семенович сыграл одну из последних ролей.

Помимо запоминающегося дуэта Высоцкого и Конкина, фильм отличается еще и тем, что все второстепенные роли исполнялись крупными артистами. Говорухин безошибочно выбирал актеров, создавая эффектные, яркие образы.

"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна" (1981)

© Гостелерадио / Одесская киностудия (1981)Кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"
© Гостелерадио / Одесская киностудия (1981)
Кадр из фильма "Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна"

Строгий и суровый внешне, Станислав Говорухин умел делать замечательное, трогательное детское кино. Одна из таких лент — трехсерийная экранизация романа Марка Твена с Федором Стуковым в главной роли. Вместе с ним в картине дебютировали популярные в будущем актеры Владислав Галкин и Мария Миронова. Режиссер признавался, что, снимая детское кино, в какой-то мере хотел вернуть современности прекрасные произведения детской литературы.

"В поисках капитана Гранта" (1985)

© РИА НовостиПерейти в фотобанкТамара Акулова, Николай Еременко и Марина Струтинская в фильме "В поисках капитана Гранта" режиссера Станислава Говорухина
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Тамара Акулова, Николай Еременко и Марина Струтинская в фильме "В поисках капитана Гранта" режиссера Станислава Говорухина

Когда этот многосерийный фильм по роману Жюля Верна вышел на экраны, многие зрители его критиковали, сравнивая с более ранней советской хрестоматийной экранизацией. Именно для той картины 1936 года Исаак Дунаевский написал знаменитые песни, которые использовал и Станислав Говорухин.

Спустя годы стало очевидно, что это новое прочтение романа было созвучно и времени, и тем зрителям, для которых снималось. В многосерийном фильме режиссер показал две сюжетные линии: и самого романа, и того, как писатель создавал бессмертное произведение.

"Десять негритят" (1987)

© Одесская киностудия (1987)Кадр из фильма "Десять негритят"
© Одесская киностудия (1987)
Кадр из фильма "Десять негритят"

Двухсерийный детектив по классическому роману Агаты Кристи снимался на Одесской киностудии. В отличие от западных экранизаций, Станислав Говорухин сохранил оригинальное название. Режиссер мастерски воспроизвел на экране мрачное настроение романа.

Большая заслуга в этом прекрасно подобранного актерского состава. Главные роли исполнили Татьяна Друбич, Владимир Зельдин, Людмила Максакова, Александр Кайдановский, Алексей Жарков, Александр Абдулов. Мало кто знает, что сам Говорухин также снялся в камео — в первых кадрах фильма он расставляет фарфоровые фигурки негритят на подносе. 

"Не хлебом единым" (2005)

© Мосфильм (2005)Кадр из фильма "Не хлебом единым"
© Мосфильм (2005)
Кадр из фильма "Не хлебом единым"

Еще одна выдающаяся экранизация — картина по "оттепельному" и в свое время резонансному роману Владимира Дудинцева "Не хлебом единым" с Виктором Сухоруковым, Светланой Ходченковой и Алексеем Петренко. В фильме также появляются музыкант Александр Розенбаум и писатель Евгений Гришковец. Действие происходит в послевоенные годы, о чем зрителю напоминает черно-белая съемка.

Хотя картина не была кассовой, ее по достоинству оценили поклонники Говорухина, отмечая тонкую драматургию и символический образ Женщины, воплощенный в героине Ходченковой.

"Конец прекрасной эпохи" (2015)

© Мосфильм (2015) Кадр из фильма "Конец прекрасной эпохи"
© Мосфильм (2015)
Кадр из фильма "Конец прекрасной эпохи"

Последней работой режиссера стал фильм по мотивам произведений Довлатова, его сборника "Компромисс". Лирическая черно-белая лента рассказывает об уходящей эпохе оттепели. А фактически — исследует, что такое свобода. Режиссер признавался, что это кино о нем самом, а главный герой во многом унаследовал его собственные черты. 

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