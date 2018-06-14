Медведев поздравил артиста Краснопольского с 85-летием

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного артиста РСФСР Владимира Краснопольского с 85-летием, подчеркнув, что его фильмы и сценарные работы являются классикой отечественного кинематографа, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. © Киностудия "Мосфильм", 1979 Кокетка, умница, простушка: образы героинь фильма "Москва слезам не верит"

"Ваши киноленты и сценарные работы стали классикой отечественного кинематографа. Вы подарили нам немало горячо любимых фильмов. В судьбах показанных Вами героев отражён подлинный драматизм испытаний, которые выпадали на долю нашей страны", — написал он.

Кроме этого, Медведев отметил, что сюжеты Краснопольского всегда наполнены любовью к людям, сопереживанием к их жизням и глубоким знанием российской истории.