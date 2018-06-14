Дело против Сталлоне о домогательствах передано в прокуратуру

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Прокуратура Лос-Анджелеса рассматривает дело о сексуальных домогательствах с участием американского актера Сильвестра Сталлоне, сообщает журнал Hollywood Reporter со ссылкой на представителя надзорного ведомства Грега Рислинга.

Рислинг сообщил изданию, что полиция города Санта-Моника передала дело Сталлоне в прокуратуру в среду.

В декабре прошлого года издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что женщина, обвинившая голливудского актера Сильвестра Сталлоне в изнасиловании, которое произошло около 30 лет назад, подала на него заявление в полицию города Санта-Моника. Сообщалось, что полиция проведет расследование и затем передаст дело в прокуратуру, чтобы определить, достаточно ли свидетельств для уголовного преследования. По словам жертвы, инцидент произошел в начале 1990-х годов. Сталлоне отверг обвинения в сексуальных домогательствах.

Ранее британский таблоид Daily Mail опубликовал материал, где со ссылкой на полицейский рапорт говорилось, что инцидент с участием актера произошел в 1986 году в Лас-Вегасе. Предполагаемая потерпевшая рассказала, что Сталлоне пригласил ее в номер отеля, где принудил к совместному сексу с ним и его телохранителем. Впоследствии Сталлоне категорически отверг сообщения о насильственной сексуальной связи с 16-летней девушкой.

В последнее время в США и других западных странах разгорелось множество скандалов, связанных с изнасилованиями или сексуальными домогательствами, в эпицентре которых оказываются известные фигуры шоу-бизнеса, киноиндустрии и политики.