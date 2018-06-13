Большой театр впервые даст концерт в Доброграде

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Большой театр 23 июня впервые выступит на летней сцене Доброграда, сообщили в пресс-службе ГАБТа.
Выступление пройдет на сцене летнего театра Доброграда, расположенной на озере. На этой площадке уже с успехом прошли два фестиваля классической и оперной музыки Фабио Мастранжело, фестиваль авторской песни Олега Митяева и выступление Олимпийских чемпионов по фигурному катанию.
Город Доброград основан в 2012 году бизнесменом и меценатом Владимиром Седовым. Это первый в России город, который строится на частные инвестиции при активной поддержке государства.