Большой театр впервые даст концерт в Доброграде

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Большой театр 23 июня впервые выступит на летней сцене Доброграда, сообщили в пресс-службе ГАБТа.

В программе концерта, который соберет более 3 тысяч зрителей со всего Центрального федерального округа, прозвучат сочинения для оркестра и вокальные партии. За дирижерским пультом Симфонического оркестра Большого театра — музыкальный руководитель и главный дирижер ГАБТа Туган Сохиев. В программе будут отрывки и музыкальные фрагменты из опер "Кармен", "Пиковая дама", "Евгений Онегин", "Майская ночь", а также балетов "Лебединое озеро" и "Щелкунчик".

Выступление пройдет на сцене летнего театра Доброграда, расположенной на озере. На этой площадке уже с успехом прошли два фестиваля классической и оперной музыки Фабио Мастранжело, фестиваль авторской песни Олега Митяева и выступление Олимпийских чемпионов по фигурному катанию.

Город Доброград основан в 2012 году бизнесменом и меценатом Владимиром Седовым. Это первый в России город, который строится на частные инвестиции при активной поддержке государства.