Прощание с Татьяной Малыщицкой пройдет в Петербурге в пятницу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн — РИА Новости. Прощание с заслуженной артисткой России Татьяной Малыщицкой состоится в пятницу в Санкт-Петербурге, сообщает городской комитет по культуре.

Молодежный театр на Фонтанке и Камерный театр Малыщицкого 9 июня сообщили о кончине Татьяны Малыщицкой, заслуженной артистки России, дочери и соратницы известного советского, российского режиссера, педагога, основателя нескольких театров Владимира Афанасьевича Малыщицкого.

"Прощание с Татьяной Владимировной Малыщицкой состоится 15 июня в 15.30 в центральном зале крематория (Шафировский проспект, 12)", — говорится в сообщении.

Малыщицкая вместе со своим отцом стояла у истоков ленинградского Молодежного театра. Затем она вместе с отцом участвовала в основании Камерного театра Малыщицкого, в котором выходила на подмостки в спектаклях: "Лицей, который не кончается", "Две стрелы", "Иванов", "Женитьба", "На всякого мудреца довольно простоты", "Вишневый сад" и других.