Толстой считает важным сосредоточиться на разработке закона "О культуре"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Толстой, переназначенный советником президента РФ по культуре, считает важнейшей задачей работу над концепцией проекта закона "О культуре".

Ранее президент России Владимир Путин своим указом переназначил Владимира Толстого на должность советника президента РФ, соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в среду.

"Будем продолжать начатую работу. Самое главное сейчас — это концепция и, собственно, закон о культуре, который поручен президентом. Это главная задача, которую ждут все деятели культуры, люди, работающие в нашей сфере. Большая работа впереди, президент дал в своем послании задачи, которые надо решать. Будем вместе с правительством это делать", — сказал Толстой РИА Новости.

Путин в феврале 2018 года поручил подготовить концепцию проекта федерального закона "О культуре". Поручение главы государства было дано по итогам прошедшего в декабре 2017 года заседания Совета при президенте по культуре и искусству. Согласно поручению, концепция проекта закона должна быть разработана к июлю 2018 года.

Ранее Толстой сообщил, что рабочая группа по разработке концепции закона "О культуре" соберется в течение июня, а разработка закона может завершиться уже в этом году.