Толстой считает важным сосредоточиться на разработке закона "О культуре"

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Владимир Толстой, переназначенный советником президента РФ по культуре, считает важнейшей задачей работу над концепцией проекта закона "О культуре".
"Будем продолжать начатую работу. Самое главное сейчас — это концепция и, собственно, закон о культуре, который поручен президентом. Это главная задача, которую ждут все деятели культуры, люди, работающие в нашей сфере. Большая работа впереди, президент дал в своем послании задачи, которые надо решать. Будем вместе с правительством это делать", — сказал Толстой РИА Новости.
Ранее Толстой сообщил, что рабочая группа по разработке концепции закона "О культуре" соберется в течение июня, а разработка закона может завершиться уже в этом году.