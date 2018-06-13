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Культура

Гергиев и симфонический оркестр Мариинки выступят в Саудовской Аравии

14:3013.06.2018
(обновлено: 14:55 13.06.2018)
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© Фото : предоставлено Центром мировой культуры имени Короля АбдулазизаЦентр мировой культуры имени Короля Абдулазиза ИтраЦентр мировой культуры имени Короля Абдулазиза Итра
© Фото : предоставлено Центром мировой культуры имени Короля Абдулазиза

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Творческий коллектив Мариинского театра под управлением дирижера Валерия Гергиева станет первым российским симфоническим оркестром в истории, который выступит в Саудовской Аравии, концерты организованы Российским фондом прямых инвестиций и крупнейшей нефтяной компанией Saudi Aramco, сообщили в РФПИ.

Пласидо Доминго. Архивное фото
© Фото : предоставлено организаторами концерта Пласидо Доминго в Москве
Пласидо Доминго выступит в Мариинском театре в июле
Концерт оркестра Мариинского театра станет первым примером сотрудничества в сфере культуры между РФПИ и Saudi Aramco через Центр мировой культуры имени Короля Абдулазиза ("Итра", в переводе с арабского — "богатый знаниями"). Центр был создан по инициативе Saudi Aramco в 2016 году, он включает лабораторию идей, кинозал, библиотеку, театр, музей, художественную галерею и центр детского развития.

В программе концертов, которые пройдут в городе Дахран 16-17 июня, произведения Сергея Прокофьева, Эдварда Грига, Петра Чайковского, Антонио Вивальди, арии из опер "Риголетто" Джузеппе Верди, "Волшебная флейта" Вольфганга Амадея Моцарта, "Джанни Скикки" Джакомо Пуччини.

"Это историческое событие свидетельствует об огромном интересе к российской культуре на Ближнем Востоке. Фонд рассматривает Саудовскую Аравию как стратегического партнера и в дальнейшем будет способствовать наведению инвестиционных и культурных мостов между странами", — приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

По мнению президента и гендиректора Saudi Aramco Амина Нассера, концерт оркестра Гергиева — "это замечательный пример того, как представители бизнеса могут выйти за рамки корпоративного и делового сотрудничества, чтобы с помощью культурного обмена наводить мосты и налаживать связи между людьми из разных стран".

"Оркестр Мариинского театра со своей двухсотлетней историей является одним из самых уважаемых творческих коллективов в России, в то время как центр "Итра" находится в самом начале пути в многообещающее будущее. В этом будущем "Итра" продолжит способствовать обогащению культурной жизни Королевства такими же уникальными представлениями, как этот концерт", — добавил глава Saudi Aramco.

Развитие культурного сотрудничества

Валерий Гергиев во время концерта Симфонического оркестра Мариинского театра. Архивное фото
© РИА Новости / Яков Андреев
Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Италии
Бывший посол в Саудовской Аравии Олег Озеров рассказал РИА Новости, что вопрос о приезде оркестра Гергиева в Саудовскую Аравию уже ставился два года назад. Тогда Озеров встречался с министром культуры страны и обсуждал также возможность приезда русского балета и проведения выставки русских художников.

Развитие культуры и показ шедевров мирового искусства в Королевстве являются целями программы "Видение-2030", реализуемой под руководством наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда. Согласно программе, культура является важной составляющей процесса улучшения качества жизни граждан Саудовской Аравии.

Дирижер Валерий Гергиев. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в Китае
Весной прошлого года в Саудовской Аравии состоялся первый концерт японского оркестра, который, по сообщениям местных СМИ, был восторженно встречен публикой. В этом году Королевство заключило соглашение с одним из самых престижных театров мира – Парижской оперой, которая поможет стране создать национальный оркестр и оперу.

На этой неделе главное управление по культуре Саудовской Аравии накануне матча открытия чемпионата миру по футболу между Россией и Королевством в сотрудничестве с Музеем Москвы проводит трехдневную культурную программу, посвященную искусству Королевства. Гости музея смогут посмотреть фильмы саудовских режиссеров, оценить работы классических и современных художников, послушать национальную музыку.

В музее также будет работать зона культурного наследия страны, рассказывающая о саудовских традициях.

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