Ивановский Юрьевец принял фестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало"

ИВАНОВО, 13 июн — РИА Новости. Юрьевец Ивановской области вновь стал местом проведения Международного кинофестиваля имени Андрея Тарковского "Зеркало", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

Ранее мероприятия фестиваля проходили в Плесе и Иванове.

"В этом году кинофестиваль "Зеркало" вернулся в Юрьевец. Юрьевец — особенное, духовно богатое место. Здесь рождаются настоящие таланты, которые становятся известными на всю страну, а Андрей Тарковский известен на весь мир. Именно здесь место фестивалю, который носит имя великого режиссера, внесшего значительный вклад в мировой кинематограф", — сказал временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский на открытии фестиваля.

В этом году на кинофоруме представят девять картин основного конкурса, а также фильмы внеконкурсных программ "Анимадок", "Костюм в кино", "Кино на колесах", "Свои", "Тарковский контекст", "Эйфория" и других. География участников фестиваля — Россия, Сербия, Германия, Грузия, Израиль, Китай и ряд других стран. Все показы фильмов основного конкурса будут бесплатными.

В этом году кинофестиваль "Зеркало" помимо Юрьевца, ставшего центральной площадкой первого дня киносмотра, пройдет в пяти российских городах. В областном центре состоялся показ фильма Александра Шейна "ВМаяковский", который представили режиссер и актриса Людмила Максакова. В столице в зале кинотеатра "Октябрь" прошел специальный показ отреставрированной картины Андрея Тарковского "Ностальгия", которой в этом году исполняется 35 лет, и встреча с оператором фильма Джузеппе Ланчи, добавил собеседник агентства.

Он сообщил, что впервые в этом году в рамках кинофестиваля начал работать кампус для молодых режиссеров Верхневолжского региона "Юность". Начинающие кинематографисты будут выполнять ежедневные задания по режиссуре: снимать и монтировать учебные работы. 0-

Другие новости региона читайте здесь >>